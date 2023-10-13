تعرف على مواصفات ومميزات شريط تيكن Tekken 7 وسعره في السعودية

مع تنوع الألعاب الإلكترونية الجديدة التي يتم إصدارها باستمرار تظل لعبة تيكن من أهم ألعاب القتال التي يحبها الكثيرون، وبالرغم أيضًا من إصدار نسخ مختلفة منها تعمل على الهواتف الذكية، إلا أن لعبها على البلاي ستيشن يبقى أفضل اختيار لدى البعض، ونوضح لكم عبر سطور هذا المقال مواصفات آخر إصدار من اللعبة وهو شريط تيكن Tekken 7، فتابعوا معنا.

شريط تيكن Tekken 7

خصائص لعبة Tekken 7

تتمثل طريقة اللعب في اختيار الشخصية المفضلة لديك، ومن ثم التنافس مع شخصية أخرى على مدار جولتين أو ثلاث جولات من القتال المستمر، ويمكنك تأدية العديد من حركات القتال المتنوعة بها، ومن خصائص هذا الإصدار الآتي:

نوع اللعبة ·قتالية. تاريخ الإصدار ·عام 2015. محرك التشغيل ·unreal engine 4. أجهزة التشغيل ·بلايستيشن 4. ·أجهزة Xbox. أنماط اللعب ·زوجي. ·فردي. ·بالإضافة إلى اللعب أونلاين.

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مميزات اللعبة

إلى جانب قصة اللعبة التي يتم سردها أمام اللاعبين بشكل تشويقي وممتع، هناك بعض الأمور الأخرى التي تميز تلك اللعبة، ومنها:

تتميز اللعبة بأنها مترجمة، ولهذا يسهل تعلمها بسرعة.

تحتوي على العديد من حركات القتال المميزة لكل شخصية داخل اللعبة، والتي يمكنك أدائها من خلال الضغط على بعض الأزرار السهلة.

كما أن بها أكثر من سبعة وثلاثين شخصية، ومنها بعض الشخصيات العربية.

ويمكنك أيضًا أن تقوم بتغيير موسيقى خلفية اللعبة كيفما شئت.

كذلك يوجد داخل اللعبة نمط التدريب، والذي يمكنك من خلاله أن تدرب شخصيتك على الحركات التي ترغب بها حتى تستطيع التغلب على منافسيك.

بالإضافة أيضًا إلى أنه يمكنك دعوة أكثر من صديق لتلعبوا سويًا، وذلك يتم فقط في طور الأونلاين.

شريط تيكن 7

بالطبع يمكنك الحصول على شريط اللعبة عن طريق التسوق الإلكتروني، حيث أنه:

يوفر موقع أمازون الشريط الخاص بذلك الإصدار من اللعبة من خلال هذا الرابط.

ويتوفر حاليًا خصم بنسبة 8% على سعر الشريط.

حيث أنه يمكنك طلبه بسعر 72 ريال سعودي فقط.

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وبهذا نكون قد قمنا بتوضيح مواصفات ومميزات شريط تيكن Tekken 7، كما ذكرنا لكم الرابط الخاص بالشراء، ونرجو أن نكون قد وفقنا في نقل الاستفادة المطلوبة لكم.