شروط وطريقة فتح حساب بنك البلاد والمستندات المطلوبة

يعد البنك واحد من أهم وأشهر البنوك الموجودة في المملكة، فقد أثبت البنك نجاحه بالرغم من حدثته، لذلك أصبح الكثير من الأشخاص يتساءلون حول طريقة فتح حساب بنك البلاد، فبالإضافة الى نجاحه فهو بنك إسلامي مصرفي وهذا من أهم الأسباب التي دفعت العملاء إلى التعامل مع هذا البنك بكُلِّ أريحية تامة، ويُقدم البنك خدماته المصرفية من خلال 150 فرعاً له في مختلف البلاد، وسوف نذكر في السطور التالية طريقة فتح حساب بنك البلاد.

طريقة فتح حساب بنك البلاد

يمكنك فتح حساب بنك البلاد إلكترونيا بكل سهولة بدون أي حاجه إلى الذهاب الى البنك، كل ما عليك فعله هو إتباع الخطوات التالية لفتح حساب بنك البلاد:

في البداية قم بالتوجه الى الموقع الرسمي لبنك البلاد.

التوجه إلى أيقونة افتح حسابك الآن.

ثم قم بتعبئة نموذج فتح الحساب.

بعد ذلك قم بالدخول على بوابة ابشر.

ثم قم بتوثيق طلب فتح الحساب.

وبعد ذلك سيتم فتح الحساب الجاري بنجا.

ستتمكن من الاستمتاع بباقة واسعة من الخدمات المصرفية.

في النهاية سوف يتم إصدار وإرسال بطاقة خلال مدة من خمسة إلى سبعة أيام عمل من فتح الحساب.

شروط فتح الحساب

لكي تتمكن من فتح حساب بنك البلاد يجب أن تلتزم بمجموعة من الشروط وهي كالتالي:

في البداية يلزم أن لا يقل عمر العميل عن 18 عاماً فتح الحساب بوصاية وإشراف الولي الشرعي لمن هم دون 18 عاماً.

يلزم أن تقوم السيدات بإحضار الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة ومعرف.

المستندات المطلوبة لفتح حساب بنك البلاد

لكي تتمكن من فتح حساب بنك البلاد يجب أن تلتزم بإحضار المستندات التالية:

إحضار وثيقة إثبات الهوية سارية الصلاحية (بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للسعوديين، أو الإقامة مع جواز السفر لغير السعوديين).

بالنسبة للمنشآت: إحضار السجل التجاري مع وثائق إثبات هويات أصحاب/ممثلي المنشأة.

رسوم المعاملات في بنك البلاد