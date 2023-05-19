شروط وطريقة فتح حساب بنك البلاد والمستندات المطلوبة
يعد البنك واحد من أهم وأشهر البنوك الموجودة في المملكة، فقد أثبت البنك نجاحه بالرغم من حدثته، لذلك أصبح الكثير من الأشخاص يتساءلون حول طريقة فتح حساب بنك البلاد، فبالإضافة الى نجاحه فهو بنك إسلامي مصرفي وهذا من أهم الأسباب التي دفعت العملاء إلى التعامل مع هذا البنك بكُلِّ أريحية تامة، ويُقدم البنك خدماته المصرفية من خلال 150 فرعاً له في مختلف البلاد، وسوف نذكر في السطور التالية طريقة فتح حساب بنك البلاد.
طريقة فتح حساب بنك البلاد
يمكنك فتح حساب بنك البلاد إلكترونيا بكل سهولة بدون أي حاجه إلى الذهاب الى البنك، كل ما عليك فعله هو إتباع الخطوات التالية لفتح حساب بنك البلاد:
- في البداية قم بالتوجه الى الموقع الرسمي لبنك البلاد.
- التوجه إلى أيقونة افتح حسابك الآن.
- ثم قم بتعبئة نموذج فتح الحساب.
- بعد ذلك قم بالدخول على بوابة ابشر.
- ثم قم بتوثيق طلب فتح الحساب.
- وبعد ذلك سيتم فتح الحساب الجاري بنجا.
- ستتمكن من الاستمتاع بباقة واسعة من الخدمات المصرفية.
- في النهاية سوف يتم إصدار وإرسال بطاقة خلال مدة من خمسة إلى سبعة أيام عمل من فتح الحساب.
شروط فتح الحساب
لكي تتمكن من فتح حساب بنك البلاد يجب أن تلتزم بمجموعة من الشروط وهي كالتالي:
- في البداية يلزم أن لا يقل عمر العميل عن 18 عاماً فتح الحساب بوصاية وإشراف الولي الشرعي لمن هم دون 18 عاماً.
- يلزم أن تقوم السيدات بإحضار الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة ومعرف.
المستندات المطلوبة لفتح حساب بنك البلاد
لكي تتمكن من فتح حساب بنك البلاد يجب أن تلتزم بإحضار المستندات التالية:
- إحضار وثيقة إثبات الهوية سارية الصلاحية (بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للسعوديين، أو الإقامة مع جواز السفر لغير السعوديين).
- بالنسبة للمنشآت: إحضار السجل التجاري مع وثائق إثبات هويات أصحاب/ممثلي المنشأة.
رسوم المعاملات في بنك البلاد
- فتح الحساب مجاناً.
- كشف حساب مختصر على جهاز الصراف الآلي “مجاناً”.
- السحب النقدي من الفرع باستخدام قسيمة السحب “مجاناً”.
- بطاقات مدى الصراف الآلي ونقاط البيع “مجاناً”.
- استخدام العميل لبطاقة مدى على نقاط البيع “مجاناً”.
- تجديد بطاقة الصراف الآلي “مجاناً”.
- إعادة إصدار بطاقة صراف آلي سحبت من جهاز الصراف الآلي “مجاناً”.
- خدمة نقد الحصول على النقد عند الشراء عبر نقاط البيع “مجاناً”.
- أما بالنسبة إلى إعادة إصدار بطاقة صراف آلي مفقودة/ تالفة/ خطأ في الرقم السري 3 مرات 31.5 ريال.
- بالنسبة إلى إصدار بطاقة صراف آلي إضافية 31.5 ريال.
- بالنسبة إلى سداد الفواتير والخدمات الحكومية “مجاناً”.
- بالنسبة إلى التحويل إلى حساب آخر داخل البنك “مجاناً”.
- بالنسبة إلى تأسيس أمر دفع مستديم مرة واحدة 15.75 ريال.
- بالنسبة إلى التحويل إلى بنك آخر داخل المملكة عبر نظام سريع (نفس اليوم) 26.25 ريال.
- بالنسبة إلى التحويل إلى بنك خارج المملكة 78.75 ريال.
- بالنسبة إلى تعديل/ إلغاء حوالة خارج المملكة 25 ريال.
- بالنسبة إلى التحويل إلى حساب آخر داخل البنك “مجاناً”.
- بالنسبة إلى إصدار دفتر شيكات 25 شيك “مجاناً”.
- بالنسبة إلى إصدار دفتر شيكات إضافي (25 شيك) 5 ريال.
- بالنسبة إلى إصدار شيك مصرفي 10.5 ريال.
- بالنسبة إلى إلغاء شيك مصرفي 10.5 ريال.
- بالنسبة إلى إصدار شيك مصرفي (عملة أجنبية) 15.75 ريال.
- بالنسبة إلى إلغاء شيك مصرفي (عملة أجنبية) 15.75 ريال.
- بالنسبة إلى السحب النقدي على الصراف الآلي داخل دول الخليج 10.5 ريال.
- بالنسبة إلى استفسار عن رصيد داخل دول الخليج 3.15 ريال.
- بالنسبة إلى استخدام العميل لنقاط البيع داخل دول الخليج “مجاناً”.
- بالنسبة إلى سحب مبلغ 5،000 ريال أو أقل ب 21 ريال.
- بالنسبة إلى سحب مبلغ أكبر من 5،000 ريال ب 21 ريال.
- بالنسبة إلى استفسار عن الرصيد على الصراف الآلي ب 3.675 ريال.