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شروط ورابط المشاركة في مسابقة ابحث واربح ضمن فعاليات بوليفارد سيتي 2024

محمد ثابت المصري

مسابقة ابحث واربح هي واحدة من المسابقات التفاعلية التي أعلنت عنها منصة وي بوك، وتأتي ضمن فعاليات بوليفارد سيتي، في هذا المقال سوف نتعرف على شروط ورابط المشاركة في المسابقة.

مسابقة ابحث واربح عن صورة تركي آل الشيخ

المسابقة عبارة عن خريطة بها مجموعة من الصور، وكل ما عليك هو البحث عن صورة المستشار تركي آل الشيخ وتحديده صورته بشكل دقيق، وسوف يحصل الفائز على جوائز قيمة.

وهناك عدة شروط للمشاركة في المسابقة أبرزها أن يكون عمر المتسابق أكبر من 18 سنة، أو إذن الوالدين إذا كان عمره أقل من ذلك.

وفي حالة الفوز سوف يتم التواصل مع المتسابق من خلال البريد الإلكتروني والبيانات التي تم إدخالها في الموقع.

بوليفارد سيتي، مسابقة ابحث واربح، موسم الرياض

رابط المشاركة في مسابقة ابحث واربح في موسم الرياض

للمشاركة يمكنك الذهاب إلى منصة وي بوك تذاكر، والنقر على شارك في المسابقة.

وبعد تسجيل الدخول سوف تظهر لك خريطة المسابقة وكل ما عليك هو تحديد مكان صورة تركي آل الشيخ بشكل صحيح في كل المراحل.

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محمد ثابت المصري

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