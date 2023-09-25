شروط ورابط التسجيل في الحج 1445 دولة قطر للمواطنين والمقيمين hajj.qatar.com

تم تفعيل رابط التسجيل في الحج بدولة قطر بالتزامن مع بدء استقبال طلبات الراغبين في أداء مناسك الحج إلكترونيًا؛ من مواطني البلاد والمقيمين بها، فقد حرصت وزارة الشؤون القطرية عن توضيح كافة التفاصيل بشأن حج هذا العام وذلك عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لذا نُشير إليه بالتفصيل خلال السطور التالية.

التسجيل في الحج قطر

الشروط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن شروط ومتطلبات التسجيل في حج 2024، وأوضحت أنه يحب استيفائها من جانب المواطنين القطريين والمقيمين داخل البلاد، الراغبين في أداء مناسك الحج، لتتم الموافقة على طلبهم، وقد جاءت كما يلي:

ضرورة أن يكون عُمر الشخص الراغب في التسجيل 16 عامًا على الأقل، مع إتاحة تسجيل 5 أشخاص كمرافقين، وذلك فيما يخص مواطني قطر.

يجب ألا يقل عمر المُتقدم من المقيمين داخل قطر عن 40 عامًا، للسماح له بالسفر لأداء مناسك الحج.

ضرورة توافر فترة إقامة لا تقل عن عشر سنوات متتالية بالنسبة للشخص المقيم، مع إمكانية تسجيل شخص واحد بصفة مرافق.

توافر الصحة النفسية والجسدية للراغبين في التسجيل لإتمام أركان الحج.

التسجيل في الحج 1445

تم بدء التسجيل في موسم الحج 2024، يوم 20 سبتمبر من الشهر الجاري، على أن يتم استقبال طلبات كافة الراغبين في أداء مناسك الحج حتى يوم 20 من شهر أكتوبر 2023، وفي إطار الحديث عن موعد بداية موسم الحج، نُشير بالخطوات إلى رابط التسجيل في حج قطر، وهو كما يلي: