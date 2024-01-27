شروط وخطوات تسجيل الأيتام بحساب المواطن 2024

تهتم الحكومة السعودية بدعم الأسر بما فيها الأيتام، حيث تلقت إحدى المواطنات إجابة خلال خدمة المستفيدين عبر حساب المواطن بالرد بحالة إذا كانت الأم متزوجة يمكنها إضافة أبنائها كتابعين لزوجها بصلة القرابة وهي “تابع معال” بعد إرفاق كافة المستندات المطلوبة ويوضح بأن تسجيل الأيتام بحساب المواطن يؤدي إلى حصولهم على الدعم المالي المخصص للأسر المستحقة والعمل على تعزيز مستوى معيشتهم وتلبية كافة احتياجاتهم الأساسية.

شروط وخطوات تسجيل الايتام بحساب المواطن 2024

شروط تسجيل الأيتام بحساب المواطن

هناك عدة شروط واجب توافرها لتسجيل الأيتام خلال برنامج حساب المواطن ومنها ما يلي:

لا بد أن يكن المقدم المستفيد سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائما بالمملكة.

يتوجب أن يكن الشخص المستفيد بلغ سن 18 إلى ما هو أكثر من هذا.

أن يعيش مع أحداً من أقاربه أو أحد والديه أو أي شخص واصي عليه.

يتوجب توافر شرط عدم استفادته من أي من الدعم المالي من الدولة.

خطوات التسجيل بحساب المواطن الايتام

اتبع الخطوات الأتية للتسجيل بحساب المواطن للأيتام:

الوصول مباشرة لموقع حساب المواطن

انقر فوق تسجيل جديد.

إدراج كافة البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد والاسم ونوع الطلب.

إرفاق مختلف المستندات التي تطلب منك مثل شهادة وفاة الأب وصورة لشهادة الميلاد.

صورة من صك الولاية وإذا كان اليتيم يعيش مع أحداً من أقاربه أو وصياً عليه لابد من إثبات الاحتضان.

انقر فوق زر إرسال وسوف يتم دراسة طلبك خلال البرنامج وبحالة توافر كافة الشروط سيتم منحك الدعم المالي كأحد المستحقين.

موعد الصرف لحساب المواطن

سوف يتم التحقق من خدمة المستفيد ببرنامج حساب المواطن وتصرف الدفعات المالية باليوم العاشر لكل شهر ميلادي باستثناء أيام العطلات الرسمية بالمملكة وبحالة وجود إجازة بيوم الصرف سوف يتم تقديمه أو تأخيره وفقاً لما يقرره البرنامج.

كما يتيح لكافة المستفيدين الحصول على دفعاتهم المالية بكل سهولة خلال المصارف أو البنوك بالمملكة دون أي مشاكل أو عقبات.

أهداف برنامج حساب المواطن

يعد أحد أهم البرامج التي تم تقديمها للدعم المالي للأيتام بالمملكة مع استوفاء كافة الشروط المحددة كونه يهدف: