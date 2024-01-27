ازداد البحث بالفترات الأخيرة عن شقق الإسكان الاجتماعي بالمملكة ضمن محركات البحث من خلال المواطنين بالسعودية حيث تعد من أبرز البرامج التي أصدرتها الحكومة وهدفها الرئيسي وتوفير مسكن مناسب لكافة المواطنين وأصحاب الدخل المحدود بالدولة كما تتضمن مساحات مختلفة وتوجد بكافة أنحاء المملكة.

شروط وخطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي بالسعودية

خطوات التقديم بشقق الإسكان الاجتماعي

للتقديم بشقق الإسكان الاجتماعي بالمملكة التابعة الآتي:

ادخل مباشرة إلى الموقع الرئيسي لوزارة الإسكان الاجتماعي

انقر فوق زر الإسكان الاجتماعي ثم قم بإدراج العنوان التي ترغب بالتقديم إليه.

أدرج كافة البيانات المطلوبة من تاريخ الميلاد ورقم الإقامة والاسم الرباعي ورقم الهوية الوطنية وعنوانك والجنسية ودخلك الشهري وعدد أفراد أسرتك.

توافر كافة الوثائق والمستندات التي تُطلب منك ونسخة من كشف الحساب البنكي وبطاقة الهوية الوطنية وتعريف الراتب.

اضغط فوق زر إرسال.

الشروط الواجب توفرها للتسجيل بشقق الإسكان الاجتماعي

أصدرت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الواجب توافرها لكافة الراغبين بالتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي وتتضمن ما يلي:

يتوجب أن يكن الشخص المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة بشكل دائم.

توافر شرط وصوله لسن الرشد، يتوجب أن يكن ضمن أصحاب الدخل المحدود.

يلزم توافر ما يثبت زواجه من امرأة واحدة.

عدم استفادة الشخص المتقدم من أي برامج إسكان ضمن الحكومة السعودية.

أهم مميزات شقق الإسكان الاجتماعي

هناك الكثير من المميزات حول شقق الإسكان الاجتماعي ومنها ما يلي:

توفير الدعم من الحكومة للمواطنين.

تكلفة وحدة سكنية منخفضة.

سهولة التقسيط على فترات طويلة.

المستندات المطلوبة للتقديم

أَصدرت وزارة الإسكان إلزامية توافر مستندات للتقديم بالحصول على وحدة سكنية مدعومة خلال الدولة ومنها ما يلي:

ميعاد إيجار للسكن الحالي.

سجل الأسرة خلال الأحوال المدنية.

وثيقة للزواج وشهادة خلال جهة العمل موضح بها الدخل الشهري للشخص المستفيد.

صورة للهوية الوطنية.

الفئات المستهدفة المتاح لها الحصول على شقق وحدات الإسكان الاجتماعي

هناك بعض من الفئات المحدد لهم الأولوية بالحصول على الوحدات السكنية خلال الدولة ومنها ما يلي: