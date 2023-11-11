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شروط وخطوات استخراج رخصة بناء أو تسوير في السعودية عبر منصة بلدي 1445

محمود تركي

منصة “بلدي” هي منصة إلكترونية لجميع المستثمرين الباحثين عن الفرص الاستثمارية العقارية والبلدية التي تطرحها جميع الجهات الحكومية بمختلف الأنشطة الاستثمارية بما يسهم في تنمية اقتصاديات المدن السعودية، وتعتبر خدمة استخراج رخصة البناء من أهم الخدمات التي توفرها منصة بلدي، وفي هذا الموضوع سنوضح لكم الشروط والمستندات اللازمة من أجل استخراج رخصة البناء أو رخصة تسوير.

متطلبات استخراج رخصة البناء

يجب توافر المتطلبات التالية من أجل استخراج رخصة البناء، وهم:

  • صك إلكتروني محدث من وزارة العدل أو عقد إسكان أو عقد استثماري.
  • وجود قرار مساحي (بغرض البناء).
  • التعاقد مع مكتب هندسي مصمم.
  • التعاقد مع مكتب هندسي مشرف ومقاول بناء، مع ضرورة التأمين ضد العيوب الخفية للمبنى بعد إصدار الرخصة.
رخصة بناء_ مصدر الصورة منصة بلدي
  • تقرير دراسة التربة.
  • الدراسة المرورية للمشروع.
  • المخططات الهندسية.
  • بيانات منظومة المياه.
  • بيانات العزل الحراري.
  • الإقرارات والتعهدات.
  • سداد رسوم الخدمة.

استخراج رخصة البناء أو التسوير

يمكنك الحصول على رخصة البناء أو رخصة التسوير من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • الذهاب إلى منصة “بلدي”.
  • اختيار إصدار رخصة بناء.
إصدار رخصة بناء_ مصدر الصورة قناة منصة “بلدي” على اليوتيوب
  • اختيار نوع الرخصة (رخصة إنشائية أو رخصة تسوير).
اختيار رخصة إنشائية أو تسوير_ مصدر الصورة قناة منصة “بلدي” على اليوتيوب
  • تحديد المالك ومقدم الطلب.
تحديد المالك ومقدم الطلب_ مصدر الصورة قناة منصة “بلدي” على اليوتيوب
  • اختيار القرار المساحي المراد استخراج عليه رخصة بناء أو تسوير.
اختيار القرار المساحي_ مصدر الصورة قناة منصة “بلدي” على اليوتيوب
  • تعبئة البيانات المطلوبة ليتم إرسالها للمكتب الهندسي.
البيانات المطلوبة_ مصدر الصورة قناة منصة “بلدي” على اليوتيوب
  • سداد الرسوم المالية المطلوبة.
بعد الانتهاء من تقديم الطلب_ مصدر الصورة قناة منصة “بلدي” على اليوتيوب

سيتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المعنية، ويستغرق هذا الأمر مدة قد تصل إلى أسبوعين، وفي حالة الموافقة على طلبك سيتم إصدار رخصة البناء وإرسالها إلى بريدك الإلكتروني الذي قدمت به الطلب.

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محمود تركي

طالب مصري أدرس الآن بكلية الأعمال بجامعة المنوفية
أبلغ من العمر 21 عامًا وأتحدث اللغة العربية والإنجليزية
أفضل كتابة الأخبار الخليجية والمصرية خاصة الأخبار الاقتصادية
وأتابع الأخبار المهمة أول بأول

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