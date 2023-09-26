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شروط نقل اللوحات لمالك آخر 1445

نجوى جابر

تُعتبر خدمة نقل لوحة السيارة لمالك آخر من ضمن الخدمات التي تُقدمها منصة أبشر الإلكترونية التي تضم عدد كبير من الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين والمقيمين أيضًا، حيث تتطلب هذه الخدمة مجموعة من المستندات والأوراق لكي تتم بنجاح بالإضافة إلى ضرورة توافر الشروط المُحددة، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد.

- صورة 3 - شروط نقل اللوحات لمالك آخر 1445

شروط نقل اللوحات لمالك آخر

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نقل اللوحات

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لكي يتم نقل اللوحات لمالك آخر وهي:

  • ضرورة وجود وثيقة تأمين خاصة بالسيارة التي يرغب نقل لوحتها لدى الشخص المالك.
  • يجب أن تكون الوثيقة سارية وغير منتهيه ومستمرة حتى بعد البيع.
  • لابد من تحديث البيانات الخاصة بالتأمين للسيارة من قبل المالك.
  • ألا تكون الرخصة منتهية الصلاحية وفي حال انتهائها فإن شركة التأمين هي المسؤولة عن تغطية التأمين الشامل لها طيلة المُدة المُحددة في العقد.
  • لابد من إحضار عقد البيع للسيارة وإقامة فحص فني شامل للسيارتين.

- صورة 1 - شروط نقل اللوحات لمالك آخر 1445

رابط نقل اللوحات

لكي تتمكن من نقل اللوحات لمالك آخر لابد من التوجه مباشرةً إلى الرابط الرسمي وهو منصة أبشر الإلكترونية absher.sa الذي يوفر نقل لوحات أي سيارة أو أكثر كما يُتيح دفع رسوم الخدمة عقب توفر حساب بنكي في أحد البنوك السعودية بالإضافة للعديد من الخدمات الآخرى.

- صورة 2 - شروط نقل اللوحات لمالك آخر 1445

المستندات المطلوبة

لابد من توافر مجموعة من الأوراق والمستندات لنقل اللوحات وهي:

  • صورة للبطاقة الشخصية للمالكين لإثبات مالكي السيارات.
  • عقد البيع في حال كانت السيارتين لأكثر من مالك.
  • شهادة فحص فني شامل للسيارتين.
  • وثيقة تأمين سارية المفعول لكل من السيارتين.
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نجوى جابر

كاتبة ومحررة منذ أكثر من 7 سنوات في تقديم المحتوى الخبري، وعملت بالعديد من الصحف الإخبارية

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