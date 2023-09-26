شروط نقل اللوحات لمالك آخر 1445

تُعتبر خدمة نقل لوحة السيارة لمالك آخر من ضمن الخدمات التي تُقدمها منصة أبشر الإلكترونية التي تضم عدد كبير من الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين والمقيمين أيضًا، حيث تتطلب هذه الخدمة مجموعة من المستندات والأوراق لكي تتم بنجاح بالإضافة إلى ضرورة توافر الشروط المُحددة، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد.

شروط نقل اللوحات لمالك آخر

نقل اللوحات

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لكي يتم نقل اللوحات لمالك آخر وهي:

ضرورة وجود وثيقة تأمين خاصة بالسيارة التي يرغب نقل لوحتها لدى الشخص المالك.

يجب أن تكون الوثيقة سارية وغير منتهيه ومستمرة حتى بعد البيع.

لابد من تحديث البيانات الخاصة بالتأمين للسيارة من قبل المالك.

ألا تكون الرخصة منتهية الصلاحية وفي حال انتهائها فإن شركة التأمين هي المسؤولة عن تغطية التأمين الشامل لها طيلة المُدة المُحددة في العقد.

لابد من إحضار عقد البيع للسيارة وإقامة فحص فني شامل للسيارتين.

رابط نقل اللوحات

لكي تتمكن من نقل اللوحات لمالك آخر لابد من التوجه مباشرةً إلى الرابط الرسمي وهو منصة أبشر الإلكترونية absher.sa الذي يوفر نقل لوحات أي سيارة أو أكثر كما يُتيح دفع رسوم الخدمة عقب توفر حساب بنكي في أحد البنوك السعودية بالإضافة للعديد من الخدمات الآخرى.

المستندات المطلوبة

لابد من توافر مجموعة من الأوراق والمستندات لنقل اللوحات وهي: