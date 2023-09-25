شروط نقل الكفالة في السعودية وأهم أسباب رفض طلب النقل

يحتاج الكثير من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية إلى نقل الكفالة، ولكن توجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى رفض هذا الطلب، وفي هذا المقال نتعرف بالتفصيل عن أهم هذه الأسباب من أجل تفاديها، كذلك نتحدث بالتفصيل عن شروط نقل الكفالة في المملكة العربية السعودية.

المصدر: موقع محلولة

أسباب رفض نقل الكفالة

توجد الكثير من الأسباب التي قد تسبب رفض نقل الكفالة داخل المملكة العربية السعودية وهذه الأسباب حددتها وزارة الداخلية وهي كالتالي:

أن يكون على العامل مخالفات مرورية لم يتم تسديدها حتى وقت تقديم الطلب.

إذا انتهت صلاحية الإقامة الخاصة بالعامل.

في حالة إذا كان جواز السفر الخاص بالعامل منتهي الصلاحية.

إذا كان هناك مخالفات مرورية على صاحب العمل الجديد يتم رفض هذا الطلب فوراً حتى يتم تسديد هذه المخالفات.

إذا كان هناك بلاغ مقدم في حق العامل يتم رفض هذا الطلب.

قد ترفض وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذا الطلب.

إذا كان العامل يمتلك تأشيرة الخروج والعودة أو يمتلك تأشيرة الخروج النهائي يتم رفض الطلب.

عدم تسديد كافة الرسوم المالية الخاصة بنقل الكفالة.

هناك بعض الجنسيات التي لا تسمح لها المملكة العربية السعودية بنقل خدماتها.

شروط نقل الكفالة

لكي تتمكن من نقل الكفالة داخل المملكة العربية السعودية لا بد من توفر مجموعة من الشروط أبرزها: