شروط فتح البث المباشر على تيك توك وكيفية فتح لايف عبر حسابك

تطبيق تيك توك يعتبر واحداً من أهم وأفضل تطبيقات التواصل الاجتماعي، كما أن المنصة أصبحت الأكثر استخداماً من قبل الملايين من المستخدمين من جميع أنحاء العالم من مختلف الفئات العمرية، سواء صغار السن أو الشباب أو كبار السن، ويعتبر تيك توك بشكل عام منصة لمشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء والمتابعين، وبالتالي يقوم المستخدمين من جميع أنحاء العالم بمشاركة الفيديوهات القصيرة والطويلة على تيك توك من أجل جذب الكثير من المتابعين والكثير من المشاهدات، وذلك عبر استخداما الهاشتاقات بالطبع فهي العامل الأساسي والرئيسي لجذب الملايين من المتابعين لمتابعة حسابك على المنصة.

من أهم مميزات تيك توك أنه يتيح للمستخدمين إقامة البث المباشر أو اللايف على تيك توك مع المتابعين الآخرين من أجل تبادل الأفكار والآراء والتحدث مع المتابعين عبر اللايف، ولكن هناك الكثير من المستخدمين لا يعرفون كيفية إقامة اللايف على تيك توك، والأهم من ذلك أن هناك بعض الشروط التي تم طرحها وفرضها على المستخدمين من قبل تيك توك نفسه، ولكي يستطيع أي مستخدم عمل اللايف على حسابه الشخصي يجب عليه مطابقة الشروط ويجب أن تتوافر على حسابه، كما أن تيك توك قام بحظر بعض الأمور الأخرى أثناء فتح المستخدم بث مباشر عبر حسابه على المنصة.

إذا كنت تستخدم تيك توك على هاتفك المحمول أو جهاز الكمبيوتر فبالتأكيد قد لاحظت أن هناك الكثير من المستخدمين يقومون بفتح بث مباشر ويقومون بعمل بعض التحديات الرائعة مثل الألعاب، مثل فقرة الأسئلة التي يتم طرحها من قبل المستخدم نفسه على المتابعين الآخرين، وما إلى ذلك، وفي الواقع الأمر مسلي بعض الشيء وإذا أردت يوماً ما أن تفتح البث المباشر على حسابك الشخصي في تيك توك والبدء في التحدث مع المتابعين وما إلى ذلك يمكنك القيام بالأمر بكل سهولة، ولكن يجب عليك أولاً أن تطابق الشروط الخاصة بإقامة البث المباشر على حسابك، وكذلك تجنب الأمور المحظورة أثناء فتح البث المباشر.

ما هي الأمور المحظورة في بث تيك توك

هناك بعض الأمور التي تم حظرها على المستخدمين الذين يرغبون في فتح البث المباشر عبر حساباتهم، كما حرص تيك توك على ألا يقوم بها المستخدمين بشكل نهائي أثناء إقامة البث المباشر، وفي حالة قام بها المستخدم أثناء البث المباشر يتم حظره من إقامة البث المباشرة لفترة طويلة، وفي بعض الأحيان يتم حظر حساب المستخدم بشكل مؤقت لذلك يجب على كل مستخدم أن يتجنب القيام بالأمور المحظورة من قبل تيك توك وهي كالآتي.

التدخين أثناء البث المباشر.

قيادة السيارات أثناء إقامة البث المباشر.

يجب تجنب أعمال العنف بشكل عام، وخاصة أعمال العنف ضد الأطفال.

يجب تجنب الألفاظ النابية أثناء إقامة البث المباشر.

يجب تجنب الممارسات الغير أخلاقية بشكل عام.

يجب تجنب المشروبات المخالفة أثناء البث المباشر بجميع أنواعها.

التحديات الخطرة أثناء البث المباشر وغيرها من التحديات والألعاب الخطرة وستجد كل هذه الشروط في “إرشادات المجتمع” في تيك توك.

ما هي شروط إقامة البث المباشر على تيك توك

هناك بعض الشروط التي تم فرضها من قبل تيك توك على كل مستخدم يرغب في أن يفتح بث مباشر عبر حسابه الشخصي على المنصة، وفي حالة توافر هذه الشروط على حساب المستخدم يمكنه بالطبع إقامة البث المباشر عبر حسابه وجاءت الشروط على النحو التالي.

يجب أن يكون لديك حساب على تيك توك.

يجب أن يكون لديك 1000 متابع في حسابك على الأقل.

يجب ألا يقل عمرك عن 16 عاماً.

يجب أن تكون البلاد التي تقيم بها تدعم خاصية البث المباشر على تيك توك.

يجب أن يخلو حسابك من أي مشاكل أو بلاغات من قبل مستخدمين آخرين حتى يظهر البث المباشر الخاص بك بشكل عام ولأكثر عدد من المستخدمين.

كيفية فتح البث المباشر على تيك توك

1- في بداية الأمر قم بفتح تطبيق تيك توك على هاتفك المحمول، وإذا لم يكن لديك التطبيق وكنت تستخدم تيك توك من جهاز الكمبيوتر لديك، قم بتحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي إذا كنت تستخدم هاتف أندرويد، أو تحميله من متجر آب ستور إذا كنت تستخدم هاتف آيفون.

2- بعد فتح التطبيق على هاتفك قم بالضغط على ملفك الشخصي أو صورة البروفايل الخاصة بك لفتح حسابك في الشاشة.

3- الآن ستجد علامة (+) في أسفل الشاشة قم بالضغط عليها.

4- في الشريط تحت ستجد الآن عدة خيارات مثل إنشاء فيديو أو نشر قصة أو عمل لايف.

5- قم بالضغط على خيار اللايف وبعدها سيتم نقلك إلى شاشة إقامة اللايف.

6- بعدها يمكنك اختيار عنوان للبث المباشر الخاص بك مثل وصف إقامة البث، مثل مناقشة موضوع ما أو ما إلى ذلك.

7- لكي تقوم بوضع عنوان للبث المباشرة ستجد الخيار أمامك في الشاشة قم بالضغط عليه وابدأ في كتابة عنوان للبث المباشر الخاص بك كما يظهر في الصورة أدناه.

ملحوظة: شروط البث المباشر لا تختلف أبداً إذا كنت تستخدم هاتف أيفون أو هاتف أندرويد، كما هو الحال مع خطوات إقامة البث المباشر على تيك توك فهي لا تختلف أيضا سواء كنت تستخدم هاتف أندرويد أو هاتف آيفون، ولكن ربما تختلف طريقة فتح البث المباشر من هاتف لجهاز كمبيوتر.