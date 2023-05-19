شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية 2023 والرسوم اللازمة

وزارة الخارجية السعودية تبذل قصارى جهدها لتوفير عدد كبير من الخدمات الإلكترونية توفيرًا للوقت والجهد على المواطنين والمقيمين بها ومن ضمن خدماتها طلب زيارة عائلية التي يود الكثيرين في الحصول عليه دون الحاجة لزيارة أحد فروعها حول المملكة، لذلك سنتطرق لتوضيح المزيد.

وزارة الخارجية السعودية



تتعلق الشروط الموضوعة من قبل وزارة الخارجية السعودية بالمقيم والعائلة، وتتمثل في النقاط التالية:

أن يكون الطلب يشمل أقارب الدرجة الأولى فقط.

الموظفون العاملون في الوظائف الإدارية فقط من يمكنهم إرسال طلبات زيارة عائلية، بينما من يعمل في الأعمال الحرفية مثل السباكة والنجارة والطبخ أو عمال النظافة والسائقين لا يمكنهم تقديم هذه الطلبات.

التقديم يكون إلكترونيًا، وبالنسبة للمقيمين العرب لابد من ملء استمارة الطلب باللغة العربية وليس باللغة الإنجليزية.

الزيارة العائلية تكون في مواعيد مخالفة لمواعيد الحج والعمرة والإجازات.

تصريح الزيارة يكون لزوجة واحدة فقط في حال كان المقيم متزوج بأكثر من زوجة.

يجب أن يكون المقيم لديه تصريح عمل حتى تتم الموافقة على طلب الزيارة العائلية.

أن يكون الحد الأدنى لصلاحية جواز سفر المقيم المتقدم بطلب زيارة عائلية هو 6 أشهر فقط، ولا يسمح بأقل من ذلك.

في حال وجود أطفال يرغبون في زيارة المقيم يجب ألا تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا.

رسوم طلب زيارة عائلية

تتحدد رسوم طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية بالسعودية تبعًا لمدة إقامة العائلة، حيث أن مدتها المسرح بها تكون من تسعين يوم إلى ثلاثة أشهر، ويمكن تقديم طلبات تمديد هذه الزيارة فيما بعد ويكون بدفع رسوم مختلفة، وتتمثل فيما يلي على حسب مدتها:



في حال كانت مدة الزيارة من أسبوعين لثلاثة أشهر فإن قيمة الرسوم تكون ثلاثمائة دينار سعودي فقط.

أما في حالة امتدت الزيارة لستة أشهر فإن قيمة الرسوم تكون ثلاثة آلاف ريال سعودي.

وعندما تكون الزيارة العائلية مدتها عام كامل فإن قيمة الرسوم هى خمسة آلاف ريال سعودي.

وفي حال تمديد الزيارة لعامين تكون رسوم التمديد ثمانية آلاف ريال سعودي.

تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

في حال رغب الزائر في تمديد تأشيرة الزيارة بعد انقضاء مدة الزيارة المسموح بها، يقوم الزائر بعمل بعض الإجراءات والتى تتمثل فيما يلي: