شروط صرف إعانة بدل الاغتراب في السعودية 1445
يبحث الكثير من الطلاب والطالبات المغتربين في المملكة العربية السعودية في جميع المراحل التعليمية المختلفة عن تفاصيل صرف إعانة بدل الاغتراب للطلاب في السعودية بعدما أعلنت وزارة التعليم عن خطة لصرف هذه الإعانات لجميع الطلاب والطالبات المغتربين بهدف دعمهم خاصة القادمين من المناطق التي لا توجد فيها مدارس للمرحلة الثانوية أو المتوسطة، وفي هذا المقال نتحدث بالتفصيل عن أهم شروط التقديم على صرف الإعانة والأوراق المطلوبة.
الشروط
حددت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط لا بد من توافرها لكي يحصل الطلاب المغتربين على إعانة بدل الاغتراب وهذه الشروط كالتالي:
- لابد أن يكون محل الإقامة الخاص بالطالب المختلف يبعد عن المدرسة بمسافة لا تقل عن 50 كم.
- لكي يحصل الطالب على إعانة بدل الاغتراب لا بد أن يكون سعودي الجنسية أو أمه سعودية.
- أيضاً لا بد أن يكون مسجلاً في واحدة من المرحلتين ال30 المتوسطة أو الثانوية.
الأوراق المطلوبة
لكي تتمكن من التقديم على صرف إعانة بدل الاغتراب للطلاب في المملكة العربية السعودية لا بد من توافر الأوراق والمستندات التالية:
- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالطالب أو دفتر العائلة.
- ملء نموذج طلب الاقتراب.
- أيضا لابد من إحضار نسخة مصدقة من بطاقة نجاح الطالب.
- بعد تعبئة طلب الإعانة يتم إرساله إلى مكتب التعليم المعني.
- بعد ذلك يتم مراجعة هذا النموذج ومعالجته ويتم بعد ذلك إصدار صرف الإعانة للطلاب المستحقين لها.