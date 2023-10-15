خدمات

شروط صرف إعانة بدل الاغتراب في السعودية 1445

آية محمد عربي

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات المغتربين في المملكة العربية السعودية في جميع المراحل التعليمية المختلفة عن تفاصيل صرف إعانة بدل الاغتراب للطلاب في السعودية بعدما أعلنت وزارة التعليم عن خطة لصرف هذه الإعانات لجميع الطلاب والطالبات المغتربين بهدف دعمهم خاصة القادمين من المناطق التي لا توجد فيها مدارس للمرحلة الثانوية أو المتوسطة، وفي هذا المقال نتحدث بالتفصيل عن أهم شروط التقديم على صرف الإعانة والأوراق المطلوبة.

مصدر الصورة: SAUDI.SERVICES.NET

 الشروط

صورة لمعلم مع طلاب
مصدر الصورة: SAUDI.SERVICES.NET

حددت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط لا بد من توافرها لكي يحصل الطلاب المغتربين على إعانة بدل الاغتراب وهذه الشروط كالتالي:

  •  لابد أن يكون محل الإقامة الخاص بالطالب المختلف يبعد عن المدرسة بمسافة لا تقل عن 50 كم.
  •  لكي يحصل الطالب على إعانة بدل الاغتراب لا بد أن يكون سعودي الجنسية أو أمه سعودية.
  • أيضاً لا بد أن يكون مسجلاً في واحدة من المرحلتين ال30 المتوسطة أو الثانوية.

 الأوراق المطلوبة

صورة توضح الأوراق المطلوبة لصرف إعانة بدل الاغتراب
مصدر الصورة: ثقفني

لكي تتمكن من التقديم على صرف إعانة بدل الاغتراب للطلاب في المملكة العربية السعودية لا بد من توافر الأوراق والمستندات التالية:

  •  نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالطالب أو دفتر العائلة.
  •  ملء نموذج طلب الاقتراب.
  •  أيضا لابد من إحضار نسخة مصدقة من بطاقة نجاح الطالب.
  • بعد تعبئة طلب الإعانة يتم إرساله إلى مكتب التعليم المعني.
  •  بعد ذلك يتم مراجعة هذا النموذج ومعالجته ويتم بعد ذلك إصدار صرف الإعانة للطلاب المستحقين لها.
Avatar of آية محمد عربي
آية محمد عربي

أعشق البرمجة وكل ما يتعلق بها، أشارك معكم في نجوم مصرية بعض من خبراتي وهدفي الأول والأخير تقديم محتوى عال الجودة يخدم المقارئ العربي.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل