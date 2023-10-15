شروط صرف إعانة بدل الاغتراب في السعودية 1445

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات المغتربين في المملكة العربية السعودية في جميع المراحل التعليمية المختلفة عن تفاصيل صرف إعانة بدل الاغتراب للطلاب في السعودية بعدما أعلنت وزارة التعليم عن خطة لصرف هذه الإعانات لجميع الطلاب والطالبات المغتربين بهدف دعمهم خاصة القادمين من المناطق التي لا توجد فيها مدارس للمرحلة الثانوية أو المتوسطة، وفي هذا المقال نتحدث بالتفصيل عن أهم شروط التقديم على صرف الإعانة والأوراق المطلوبة.

مصدر الصورة: SAUDI.SERVICES.NET

الشروط

حددت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط لا بد من توافرها لكي يحصل الطلاب المغتربين على إعانة بدل الاغتراب وهذه الشروط كالتالي:

لابد أن يكون محل الإقامة الخاص بالطالب المختلف يبعد عن المدرسة بمسافة لا تقل عن 50 كم.

لكي يحصل الطالب على إعانة بدل الاغتراب لا بد أن يكون سعودي الجنسية أو أمه سعودية.

أيضاً لا بد أن يكون مسجلاً في واحدة من المرحلتين ال30 المتوسطة أو الثانوية.

الأوراق المطلوبة

لكي تتمكن من التقديم على صرف إعانة بدل الاغتراب للطلاب في المملكة العربية السعودية لا بد من توافر الأوراق والمستندات التالية: