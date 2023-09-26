شروط سلفة مصرف الراجحي لآخر الشهر وكيفية التقديم والحصول عليها إلكترونيًا
تعد سلفة الراجحي من الخدمات التي يريدها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث أنها توفر الكثير من الأموال للمواطنين حتى آخر الشهر، ولكن لها بعض الشروط سوف نتحدث عنها تفصيليًا هنا.
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شروط سلفة الراجحي
يجب للحصول على سلفة الراجحي توافر بعض الشروط في المستفيد أو المتقدم لها وهي كالآتي :
- أولاً يجب أن يكون المتقدم للاستفادة من السلفة من جنسية سعودية أو مقيمًا في المملكة العربية السعودية.
- كما يشترط أن يكون المتقدم للسلفة يبلغ من العمر 21 عامًا على الأقل.
- علاوة على ذلك، يجب أن يكون لديه حساب جاري في مصرف الراجحي.
- يجب على المتقدم للسلفة أن يكون ليس لديه مشاكل في سجله الائتماني أي لديه سجل ائتماني جيد، ويكون قد أدى التزاماته المالية السابقة بشكل منتظم.
خطوات الحصول على السلفة
- في البداية البدء بالدخول إلى موقع مصرف الراجحي الرسمي.
- من الصفحة الرئيسية للموقع، اضغط “تمويلات الأفراد”.
- سوف تظهر لك قائمة يوجد بها الخدمات المالية المتاحة لك، ستختار “سلفة الراجحي” وعينه.
- ثم تقوم بإدخال البيانات المطلوبة، والتي تشمل الاسم ورقم الهوية والرقم المدني وغيرها من المعلومات الشخصية عنك.
- يجب بعدها إرفاق المستندات المطلوبة، مثل إثبات الدخل أو صورة من بطاقة الهوية الوطنية.
- يجب الموافقة على الشروط والأحكام المتعلقة بالسلفة بعد الاطلاع عليها.
- بعد التحقق من جميع المعلومات والوثائق المقدمة، انقر على خيار “تقديم الطلب”.
انا من ذوي الاحتياجات الخاصة أصم وابكم هل يعطني سلفه