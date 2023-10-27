شروط زواج الإماراتي من أجنبية 2023

يوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة بعض الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوافر في المواطن الإماراتي الراغب في الزواج من أجنبية وذلك من أجل ضمان كافة سبل الحماية، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق كلا الطرفين.

مصدر الصورة: موقع محامي دبي الإمارات

المستندات اللازمة لعقد الزواج في المحكمة

تختلف المستندات والأوراق المطلوبة لزواج الإماراتي من أجنبية حسب الإمارة التي يتم فيها الزواج، وفيما يلي سأعرض لكم المستندات المطلوبة لإتمام زواج الإماراتي من أجنبية:

إثبات الإقامة

شهادة إثبات الحالة الاجتماعية.

الشهادة الطبية.

شهادة عدم وجود سجل جنائي.

إفادات الشهود.

استمارة طلب الزواج.

المستندات الخاصة بالوافدين

يحتاج الوافد إلى الوثائق التالية:

شهادات الميلاد، بالإضافة إلى جواز السفر.

لابد أن تكون الإقامة سارية المفعول.

الشهادة الطبية

شهادة إثبات الحالة الاجتماعية

شروط زواج الإماراتي من أجنبية

هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها حتى يتمكن المواطن الإماراتي من الزواج من أجنبية حيث وضعت حكومة الإمارات هذه الشروط لحماية حقوق كلا الطرفين في الزواج، فيما يلي بعض الشروط التي يجب توافرها في المواطن الإماراتي للزواج من أجنبية: