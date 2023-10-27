شروط زواج الإماراتي من أجنبية 2023
يوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة بعض الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوافر في المواطن الإماراتي الراغب في الزواج من أجنبية وذلك من أجل ضمان كافة سبل الحماية، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق كلا الطرفين.
المستندات اللازمة لعقد الزواج في المحكمة
تختلف المستندات والأوراق المطلوبة لزواج الإماراتي من أجنبية حسب الإمارة التي يتم فيها الزواج، وفيما يلي سأعرض لكم المستندات المطلوبة لإتمام زواج الإماراتي من أجنبية:
- إثبات الإقامة
- شهادة إثبات الحالة الاجتماعية.
- الشهادة الطبية.
- شهادة عدم وجود سجل جنائي.
- إفادات الشهود.
- استمارة طلب الزواج.
المستندات الخاصة بالوافدين
يحتاج الوافد إلى الوثائق التالية:
- شهادات الميلاد، بالإضافة إلى جواز السفر.
- لابد أن تكون الإقامة سارية المفعول.
- الشهادة الطبية
- شهادة إثبات الحالة الاجتماعية
شروط زواج الإماراتي من أجنبية
هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها حتى يتمكن المواطن الإماراتي من الزواج من أجنبية حيث وضعت حكومة الإمارات هذه الشروط لحماية حقوق كلا الطرفين في الزواج، فيما يلي بعض الشروط التي يجب توافرها في المواطن الإماراتي للزواج من أجنبية:
- لابد أن يكون الأجنبي في السن القانوني من 18 سنة أو أكثر.
- لابد أن يكون الأجنبي غير متزوج بالفعل.
- يجب أن يمتلك الأجنبي جواز سفر و تأشيرة سارية المفعول.
- يشترط موافقة الأجنبي على الإقامة والعيش في الإمارات مع المواطن الإماراتي.
- شرط أساسي أن يعتنق الأجنبي الإسلام إذا كان المواطن الإماراتي مسلماً.
- في حالة توافر كافة الشروط يمكن للمواطن الإماراتي والأجنبي التقدم بطلب للحصول على رخصة زواج من المحكمة المحلية، وبعد ذلك ستراجع المحكمة الطلب، إما أن توافق على الطلب أو ترفضه في غضون أسابيع قليلة، وفي حالة الموافقة على الطلب، فسيكون الزوجان قادرين على الزواج في حفل مدني أو حفل ديني، سيتم بعد ذلك تسجيل الزواج لدى حكومة الإمارات العربية المتحدة.