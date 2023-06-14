شروط تجديد إقامة الخدم في الكويت لعام 2023

الإدارة العامة لشؤون الإقامة بدولة الكويت، أوضحت كافة التفاصيل الخاصة بـ تجديد إقامة الخدم والرسوم المطلوبة لذلك، في إطار حرصها على توضيح كافة المسائل الخاصة بالإقامة داخل البلاد، سواء للعمالة أو الزوجة والأبناء وغيرهم، كما حرصت أيضًا على إتاحة إمكانية الاستعلام الإلكتروني على أي خدمة، من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية.

كم تبلغ قيمة رسوم استئناف الإقامة؟

تم تحديد الرسوم المطلوبة من أجل إتمام إجراءات تجديد إقامة الخدم في الكويت 2023، وذلك من جانب الإدارة العامة لشؤون الإقامة بالبلاد.

هذا وقد كشفت أيضًا عن الرسوم المفروضة على الزوجة والأبناء والأشخاص الآخرين، والتي قد جاءت كما يلي:-

تم تحديد قيمة رسوم تجديد إقامة الزوجة والأبناء عند سعر 10 دنانير.

أما رسوم تجديد إقامة الأفراد الآخرين غير الزوجة والأبناء عند 100 دينار كويتي.

في حين تم تحديد قيمة الرسوم الخاصة بـ تجديد إقامة الخدم في الكويت عند سعر 18 دينارًا كويتيًا.

معايير قبول طلب تحديث الإقامة للخوادم

الإدارة العامة لشؤون الإقامة بالكويت، وضعت مجموعة من الشروط، التي وفقًا لها يتم تجديد إقامة الخدم بالبلاد، وقد جاءت كما يلي:-