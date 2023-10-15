شروط العفو الملكي الجديد بعد التعديل 1445-2024 في السعودية

يعد العفو الملكي من أكثر المبادرات التي أطلقتها حكومة المملكة العربية السعودية، للعفو عن بعض السجناء المنطبق عليهم الشروط المفروضة من قبل مديرية الأمن العام للسجون، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين- المصدر: صحيفة اليوم

موعد تنفيذ قرار العفو الملكي

أكدت مديرية الأمن العام للسجون، أن قرار العفو الملكي عن السجناء يتم كل عام في شهر رمضان المبارك، ويحث على بعض الضوابط والقواعد المنصوص عليها داخل السجون، فضلاً عن قضاء فترة العقوبة دون إحداث أي مشاكل، مع العلم أن قرار العفو يمكن تنفيذه قبل قدوم شهر رمضان، وفقًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين.

شروط العفو الملكي في رمضان 1445

هناك بعض الشروط، المفروضة من قبل مديرة الأمن العام للسجون، لكي يتم العفو على جميع السجناء، كما على النحو التالي:-