شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة التي لا تعمل في السعودية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد كافة الشروط اللازمة للمرأة المتزوجة (ربة المنزل) للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور، الذي يعتبر أحد أهم المساعدات المالية المقدمة من المملكة العربية السعودية والهدف منها هو رفع مستوى المعيشة وإيصال تلك الإعانات للأسر المستحقة لهذا الدعم وفق شروط محددة، حيث تختلف الشروط من فئة إلى أخرى حسب الحاجة وتصنيف الشخص لدى برنامج الضمان.

الشروط

لكي تتمكن المرأة السعودية من الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور لابد أن تتوفر بعض المعايير التي تؤهلها للاستحقاق، وهذا يكون بالنسبة لربة المنزل أو المرأة التي لا تعمل، وتتمثل الشروط فيما يلي:-

يجب تقديم جميع المستندات والبيانات المرتبطة بالزوج، ولابد أن تكون دقيقة.

يجب ألا يكون لها أي ثروات أو ممتلكات.

تقديم كل مصادر الدخل الذي تحصل عليه.

يجب ألا يتعدى مجموع الدخل لها 1100 ريال سعودي، ولا يتعدى دخل كل فرد من الأسرة 550 ريال سعودي.

يجب أن تفصح المرأة عن عدد الأفراد الذين يعيشون معها في نفس البيت.

عليها إرفاق كافة الوثائق الخاصة بالسكن الفعلي الخاص بها وبأسرتها.

لابد من إضافة رقم الهاتف الخاص بالمرأة، ويجب أن يكون هو نفس الرقم المسجل في بوابة أبشر الإلكترونية.

يجب أن تلتزم بكل الإرشادات والتعليمات التي تقدمها الوزارة وبرامج التأهيل والتدريب للحصول على وظيفة.

شرط أساسي ألا تكون السيدة مقيمة في دار الإيواء أو الرعاية.

ألا يكون لديها أصول عالية القيمة.

مقدار الضمان

قامت الوزارة في وقت سابق بإيضاح المبلغ المقدم للمرأة والذي يختلف تبعاً لقيمة الدخل لديها وعدد أفراد الأسرة من المعالين لها، وهذا موضح فيما يلي: