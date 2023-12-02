شروط الحصول على منحة دراسية من الديوان الملكي السعودي

يقوم الديوان الملكي السعودي بتقديم مجموعة من المنح الدراسية في العديد من المجالات من أجل التشجيع على زيادة المعرفة والابتكار للطلاب، حيث أن هذه المنحة ليست مخصصة فقط للطلاب السعوديين، وإنما مفتوحة للطلاب من جميع أنحاء العالم بشرط توافر المؤهلات المطلوبة.

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شروط الحصول على منحة الديوان الملكي السعودي الدراسية

حتى تتمكن من الحصول على منحة دراسية من الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية لا بد من توفر هذه الشروط:

يشترط ألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 60% من أجل القبول في هذه المنحة.

تقديم كافة المستندات المطلوبة وهي: شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وكذلك الوثائق الرسمية،

تقديم طلب المنحة باللغة العربية الفصحى.

تقديم البيانات الشخصية مع التأكد من صحتها لتسهيل عملية معالجة البيانات من خلال الديوان.

ملء النموذج أو الاستمارة باللغة العربية الفصحى للتقديم على هذه المنحة.

ذكر اسم الجامعة أو الكلية التي ترغب في الالتحاق بها عند تقديم طلب المنحة.

طريقة التقديم على منحة الديوان الملكي السعودية

حتى تتمكن من التقديم للحصول على منحة دراسية من الديوان الملكي السعودي لابد من اتباع الخطوات التالية: