شروط الحصول على منحة أرض من الديوان الملكي السعودي

يمكن لجميع الرجال والنساء والأرامل والمطلقات الحصول على منحة أرض مجانية من الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية بعد توفر مجموعة من الشروط اللازمة من أجل استحقاق هذه الأرض، وذلك في إطار حرص المملكة بجميع منشآتها على توفير الدعم بكافة أشكاله لأبناء الوطن.

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وقامت الحكومة بتوفير فرصة ممتازة لجميع المواطنين للحصول على قطعة أرض مجانية للرجال والنساء لبنائها والعيش بها وبذلك تعتبر هذه الأرض مأوى لمن ليس له بيت، ولكن يشترط تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات الرسمية بالإضافة إلى توافر الشروط للحصول على هذه الأرض.

شروط الحصول على الأرض

لكي يحصل المواطنون في المملكة العربية السعودية سواء الرجال أو النساء أو المطلقات أو الأرامل على قطعة أرض مجانية من الديوان الملكي لا بد من توفر مجموعة من الشروط اللازمة للحصول عليها وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم لطلب منحة الأرض سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم للحصول على منحة الأرض عن 18 عام.

في حالة إذا كان عمر المتقدم أقل من 18 عام فهذا يعتبر قاصراً وبالتالي تذهب ملكية هذه الأرض لوالده أو من يتولى أمره.

لا بد أن يكون المتقدم ليس له أو لأي أحد من أفراد عائلته منزل خلال خمس سنوات من وقت تقديم الطلب.

الأوراق المطلوبة

للحصول على قطعة أرض مجانية من الديوان الملكي لابد من إحضار الأوراق والمستندات التالية: