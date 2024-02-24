شروط الحصول على معاش إضافي 2024 وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية

أصدرت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بيانًا يوضح شروط الحصول على معاش إضافي لعام 2024، وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.

عدم ترك المؤمن عليه وظيفته، حتى لا يُحتسب من حالات الانقطاع عن العمل.

عدم توقفه بسبب حكم نهائي في المحكمة، أو جنحة تمس الشرف أو الأخلاق.

وجود سجل للمؤمن عليه في سجلات العاطلين عن العمل بمكتب القوى العاملة المختص.

بلوغ الشخص سن الشيخوخة مع حصوله على مدة اشتراك في تأمين العجز أو الشيخوخة أو الوفاة، بحيث لا تقل عن 120 شهرًا فعلية، وتكون 180 شهرا فعلية، وذلك بعد 5 سنوات من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.

إنشاء حساب شخصي للمؤمن عليه:

يُجرى إنشاء حساب شخصي للمؤمن عليه في صندوق التأمين الاجتماعي مقابل الحصول على معاش إضافي.

يحدد القانون النظام التأميني المكمل ونسبة الاشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على:

قانون التأمينات الاجتماعية

موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

يجب على المؤمن عليه التأكد من استيفائه لجميع الشروط قبل التقدم بطلب للحصول على معاش إضافي.

الهدف من هذه الشروط هو ضمان حصول المستحقين فقط على المعاش الإضافي، ومنع استغلال النظام من قبل غير المستحقين.

يساعد هذا النظام في توفير حياة كريمة للمسنين الذين لم يتمكنوا من الحصول على معاش كافٍ خلال حياتهم المهنية.