شروط الحصول على مساعدة رسوم دراسية دبي 2024 من دار البر الخيرية

قامت دار البر الخيرية بتوفير إمكانية تقديم المساعدة والعون لكافة للمحتاجين بالإمارات، حيث يتواجد المقر الرئيسي للدار في إمارة دبي، وتم تأسيس دار البر بالإمارات العربية المتحدة عام 1979م، لتقوم بتقديم المساعدات المالية للرسوم الدراسية وغير ذلك من أنواع المساعدات.

الصورة من موقع موصول

الشروط

يتطلب التقديم طلب مساعدة في الرسوم الدراسية تلك الشروط:

يجب أن يكون المتقدم لطلب المساعدة، من سكان إمارة عجمان، أو إمارة دبي، أو الفجيرة، أو رأس الخيمة.

يجب أن يكون المتقدم مقيماً مع أسرته في الدار نفسه، أو في محل السكن نفسه.

أن يكون راتب مقدم طلب المساعدة لا يتجاوز 6000 آلاف درهم إماراتي.

أما في حالة إذا كان مقدم الطلب أحد الوافدين بدولة الإمارات، فيجب أن تكون إقامته سارية المفعول.

على المتقدم أن يكون واضحاً خلال تقديمه لطلب المساعدة وفي أي جانب يريد يد العون من إدارة دار البر.

يجب أن تمر سنة كاملة على أخر مساعدة تلقاها المتقدم من الدار، وذلك قبل البدء في تقديم طلب مساعدة جديدة.

المستندات المطلوبة

لكي يتم تقديم طلب للدار، يجب على المتقدم تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات وهي كالآتي:

في حالة كان المتقدم لطلب المساعدة أحد الوافدين المقيمين في الإمارات، فعليه تقديم صورة من جواز السفر إلى جانب تقديم صورة من الإقامة.

في حالة كان المتقدم أحد مواطني دولة الإمارات فعليه تقديم صورة من الهوية الشخصية فقط.

يجب إحضار شهادة إثبات راتب حديثة، وفي حال كان مقدم الطلب غير عامل يتم تقديم ما يثبت ذلك.