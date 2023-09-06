شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية السعودي

أعلنت الحكومة السعودية عن استفادة ما يقرب من مليون مواطن سعودي من قرض الأسرة الذي يطلقه بنك التنمية الاجتماعية المتخصص في تقديم المساعدات للمواطنين في المملكة العربية السعودية بشرط توافر شروط استحقاق هذا الدعم.

الصورة من جريدة حابي

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يهدف بنك التنمية بهذه المساعدات إلى تحقيق التنمية الاجتماعية وتوفير الدعم المالي للمواطنين المستحقين؛ لذلك قام بوضع مجموعة من الشروط للحصول على قرض الأسرة والتي نتحدث عنها بالتفصيل في هذا المقال.

شروط الحصول على القرض

لكي تمكن من الحصول على قرض الأسرة لابد من توافر مجموعة من الشروط أبرزها: