شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية السعودي
أعلنت الحكومة السعودية عن استفادة ما يقرب من مليون مواطن سعودي من قرض الأسرة الذي يطلقه بنك التنمية الاجتماعية المتخصص في تقديم المساعدات للمواطنين في المملكة العربية السعودية بشرط توافر شروط استحقاق هذا الدعم.
يهدف بنك التنمية بهذه المساعدات إلى تحقيق التنمية الاجتماعية وتوفير الدعم المالي للمواطنين المستحقين؛ لذلك قام بوضع مجموعة من الشروط للحصول على قرض الأسرة والتي نتحدث عنها بالتفصيل في هذا المقال.
شروط الحصول على القرض
لكي تمكن من الحصول على قرض الأسرة لابد من توافر مجموعة من الشروط أبرزها:
- ألا يقل عمر المتقدم عن 70 سنة وكذلك عمر كفيله لا يقل عن 55 سنة.
- يجب ألا تتجاوز قيمة الدخل الشهري الخاص بالمتقدم 12,500 ريال سعودي وكذلك لا يزيد دخل الفرد في الأسرة عن 3000 ريال سعودي.
- إذا كان الابن أقل من 24 سنة وليس متزوج وكذلك ليس موظف في أي قطاع حكومي أو خاص يتم استثناؤه.
- كذلك يجب استثناء البنت إذا كانت غير متزوجة وكذلك لم تكن موظفة.
- إذا كانت المرأة مطلقة أو أرملة ولديها طفلين فأكثر يمكنها الحصول على هذا التمويل.
- الحد الأقصى للحصول على هذا التمويل لمن تجاوز سن ال60 ولم يتجاوز 65 هو 30 ألف ريال.
- الحد الأقصى لمن تجاوز سن 65 ولم يتجاوز سن ال70 هو 18 ألف ريال سعودي للحصول على هذا التمويل.