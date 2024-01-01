شروط الحصول على فيزا العمل بالكويت 2024

يتساءل الكثير من الأشخاص عن كيفية الحصول على فيزا العمل بالكويت، والتي تعد من أهم الدول في الخليج العربي والتي تشتهر بالمزيج المميز من العمارة المعاصرة والكلاسيكية، كما تتميز بالأبراج الأيقونية المحاطة بناطحات السحاب الحديثة، بالإضافة إلى الشواطئ الفريدة.

الصورة من موقع ويجو

شروط الحصول على فيزا العمل الكويت

هناك العديد من الشروط الواجب توافرها للحصول على فيزا العمل بالكويت ومنها، ما يلي:

يجب أن يكون لدى المتقدم كفيل في الكويت، ومن الممكن أن يكون صاحب العمل أو مؤسسة أو فرد لديه تسجيل قانوني بالكويت.

على الكفيل بالعمل أن يقوم باستخراج عقد عمل في الكويت من أجل العامل الموجود خارج الكويت.

على الكفيل إحضار نوعين من العقود وهما عقد عمل أهلي، وعقد عمل حكومي في دولة الكويت.

كما أن العقد الحكومي، لا يمكن تغييره بعد ذلك إلى عمل آخر، أما بالنسبة إلى العقد الأهلي، فمن الممكن تغييره إلى أي كفيل آخر.

المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة عمل

هناك العديد من المتطلبات والمستندات المطلوبة والتي يجب توافرها للحصول على تأشيرة عمل بالكويت ومنها، ما يلي: