شروط الحصول على فيزا العمل بالكويت 2024
يتساءل الكثير من الأشخاص عن كيفية الحصول على فيزا العمل بالكويت، والتي تعد من أهم الدول في الخليج العربي والتي تشتهر بالمزيج المميز من العمارة المعاصرة والكلاسيكية، كما تتميز بالأبراج الأيقونية المحاطة بناطحات السحاب الحديثة، بالإضافة إلى الشواطئ الفريدة.
شروط الحصول على فيزا العمل الكويت
هناك العديد من الشروط الواجب توافرها للحصول على فيزا العمل بالكويت ومنها، ما يلي:
- يجب أن يكون لدى المتقدم كفيل في الكويت، ومن الممكن أن يكون صاحب العمل أو مؤسسة أو فرد لديه تسجيل قانوني بالكويت.
- على الكفيل بالعمل أن يقوم باستخراج عقد عمل في الكويت من أجل العامل الموجود خارج الكويت.
- على الكفيل إحضار نوعين من العقود وهما عقد عمل أهلي، وعقد عمل حكومي في دولة الكويت.
- كما أن العقد الحكومي، لا يمكن تغييره بعد ذلك إلى عمل آخر، أما بالنسبة إلى العقد الأهلي، فمن الممكن تغييره إلى أي كفيل آخر.
المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة عمل
هناك العديد من المتطلبات والمستندات المطلوبة والتي يجب توافرها للحصول على تأشيرة عمل بالكويت ومنها، ما يلي:
- صورة شخصية بخلفية بيضاء حديثة بمقاس 4*6، إلى جانب صورة احتياطية بنفس المواصفات.
- إحضار شهادة صحية تثبت إن كان المتقدم لائق صحيًا ولا يعاني من فيروس نقص المناعة الإيدز بالإضافة إلى إثبات أن المريض لا يعاني من الأمراض المعدية مثل داء الفيلاريات، التهاب الكبد B & C، الملاريا، الزهري، مع تصوير الصدر بالأشعة السينية لمرض السل.
- إحضار جواز سفر الكفيل في الكويت.
- على المتقدم إحضار نموذج التسجيل في الضمان الصحي للمؤسسة.
- يشترط على المتقدم إحضار إذن العمل الكويتي الصادر من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت.
- يستلزم إحضار نموذج طلب تأشيرة حالي ومكتمل كما هو صادر عن وزارة الخارجية الكويتية.
- جواز سفر غير منتهي الصلاحية لمقدم الطلب ولمدة لا تقل عن عامين، مع وجود صورة من الجواز.
- يستلزم وجود البطاقة المدنية للكفيل في الكويت وصورة منها كذلك.
- يجب إحضار شهادة السجل الجنائي للمهاجر إلى الكويت وذلك للتأكد من خلو السجل من أي جرائم جنائية.