شروط الحصول على رخصة البناء في المملكة العربية السعودية والمستندات المطلوبة

يهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالتسجيل في منصة بلدي من أجل الحصول على رخصة البناء، حيث يعتبر موقع بلدي من المواقع التي توفر الكثير من الوقت والجهد على المواطنين السعوديين، ويمكنك الحصول على هذه الرخصة في حالة توافر الشروط اللازمة والتي سنتحدث عنها بالتفصيل في هذا المقال.

الصورة من موقع مزمز

شروط الحصول على الرخصة

لكي تتمكن من الحصول على رخصة بناء من خلال موقع بلدي لا بد من توافر مجموعة من الشروط التي حددتها الجهات المختصة أبرزها:

تسديد كافة الرسوم الخاصة بالبناء.

امتلاك ما يثبت صلاحية الأرض للبناء.

لا بد من الموافقة على جميع ضوابط البناء العالي الذي يزيد عن 12 طابع.

الالتزام بكافة اللوائح التي تخص مخططات البناء في المملكة العربية السعودية من الجهات المعمارية والأمنية.

كذلك لا بد من الالتزام بالخريطة الهندسية الخاصة برخصة البناء.

الحفاظ على الارتدادات المسموح بها في شروط رخصة البناء، ولا بد من موافقة الجيران لاستعمال الارتداد المعمارية.

المستندات المطلوبة

لكي تتمكن من الحصول على رخصة البناء لا بد من توافر مجموعة من الوثائق أبرزها: