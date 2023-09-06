شروط الحصول على “دعم حليب الأطفال” للمستحقين في المملكة العربية السعودية

دعم الحليب للأطفال يعتبر واحداً من أهم البرامج التي يقوم بتقديمها برنامج الضمان الاجتماعي المطور من أجل خدمة كافة المواطنين المستحقين لهذا البرنامج لتوفير حياة كريمة له ولأطفاله.

الصورة من موقع ثقفني

ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم كافة وسائل الدعم والحماية حتى تستطيعي كافة الأسر الحصول على حياة كريمة ومواجهة صعوبات الحياة خاصة مع ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على قيامها بتقديم دعم حليب للأطفال بداية من عمر يوم حتى سن عامين من أجل التسهيل على كافة المستحقين لهذا الدعم الذي يقدمه برنامج الضمان الاجتماعي المطور، ولكن لا بد من توفر مجموعة من الشروط أذكرها بالتفصيل في هذا المقال.

شروط الحصول على الدعم

أعلنت وزارة الموارد البشرية في السعودية عن تقديمها دعم الحليب للأطفال لمستفيدي الضمان بشرط توافر مجموعة من الشروط وهي:

يشترط أن يكون عمر الطفل المستحق لهذا الدعم يتراوح بين يوم حتى عامين منذ الولادة.

أن تكون حالة الأسرة تستحق الحصول على هذا الدعم.

أسعار حليب الأطفال في السعودية

تتراوح أسعار حليب الأطفال الرضع في المملكة العربية السعودية بين 62 ريال حتى 140 ريال سعودي وذلك طبقاً للأسعار التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ولكن دعم الحليب للأطفال مستحقي الدعم يجعل هذه النسبة تصل إلى 43% فقط من السعر الأصلي لهذا الحليب.