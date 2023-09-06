شروط الحصول على حافز الاستدامة في السعودية والمهن المستهدفة

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بإنشاء برنامج توطين الذي يهدف إلى دعم جميع المنشآت وكذلك الباحثين عن عمل وذلك طبقا لآليات منظمة ومدة زمنية محددة.

الصورة من موقع ثقفني

ويهدف هذا البرنامج إلى خلق العديد من فرص العمل للجميع الباحثين عن عمل داخل المملكة العربية السعودية، وهذا البرنامج مخصص لكافة الخريجين سواء الرجال أو النساء وكذلك الذين انقطعوا عن العمل لمدة لا تتخطى ثلاثة شهور، وفي هذا المقال نتحدث بالتفصيل عن كافة الشروط اللازمة للحصول على حافز الاستدامة.

شروط الحصول على الحافز

لكي تحصل على حافز الاستدامة لا بد من استيفاء مجموعة من الشروط العامة وهي كالتالي:

لا بد في بداية الأمر من تسجيل الموظف الجديد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى يحصل على هذا الحافز.

ألا يقل الدخل الشهري له عن 4000 ريال سعودي.

التوظيف في إحدى الوظائف المستهدفة في برنامج توطين.

لا بد أن يكون عقد التوظيف الخاص بالمتقدم مفتوح.

يمكن أن يكون محدد المدة لكن بشرط ألا تقل مدة العقد عن 12 شهر.

الباحث عن العمل له أن يحصل على هذا الدعم مرة واحدة فقط.

المهن المستهدفة في البرنامج

برنامج توطين يستهدف مجموعة من الوظائف النوعية في بعض القطاعات وهي كالتالي: