شروط الحصول على الدعم السكني في السعودية وموعد صرفه لشهر يناير 2024

تهدف المملكة العربية السعودية إلى تقديم دعم متنوع لمواطنيها، ومن بين هذه الأشكال يأتي الدعم السكني، حيث يهدف الدعم السكني في المقام الأول إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتوفير مسكن لائق للأسر ذات الاستحقاق، وسنقوم بتزويدك بمعلومات حول توقيت صرف الدعم السكني لشهر يناير 2024 من خلال هذا المقال.

موعد صرف الدعم السكني يناير 2024

أوضحت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية أن الدعم السكني يتم إيداعه بشكل شهري في حسابات المستفيدين في موعد ثابت، حيث يكون في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، وإذا كان هذا التاريخ يتزامن مع عطلة رسمية، فإنه يتم تأجيل الإيداع إلى اليوم التالي، وبالتالي فإن موعد صرف الدعم المستحق لشهر يناير سيكون يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 ولم يتم تغيير هذا الموعد.

ما هي شروط الدعم السكني

تضع وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على الدعم السكني، وذلك لضمان وصول الدعم إلى المستحقين.

وتشمل هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم للدعم سعودي الجنسية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

يجب ألا يكون المتقدم يملك عقارًا مسجلًا باسمه.

يجب ألا يكون المتقدم قد حصل على دعم سكني خلال الخمس سنوات الأخيرة قبل التقديم.

يجب أن يكون المتقدم رب الأسرة.

كيفية التسجيل للحصول على الدعم السكني

الشروط السابقة هي الأساس للتسجيل للحصول على الدعم، وإذا انطبقت عليك هذه الشروط فيمكنك اتباع الخطوات التالية للتسجيل:

انتقل إلى الموقع الإلكتروني لمنصة سكني واضغط على زر “تسجيل الدخول”.

أدخل البيانات المطلوبة لإنشاء حساب، وهي: الاسم البريد الإلكتروني رقم الهاتف المسجل رقم الهوية الوطنية تاريخ الميلاد

أدخل رمز التفعيل المرسل إلى رقم الهاتف المسجل.

حدد خيار الموافقة على الشروط والأحكام.

أجب عن الأسئلة التي تظهر لك والمتعلقة بالسكن الحالي والبيانات العائلية.

بعد إتمام خطوات التسجيل، ستحصل على رسالة تفيد بنجاح عملية التسجيل.

معرفة قيمة الدعم السكني

إذا كنت تود التعرف على قيمة الدعم السكني يمكنك التسجيل في منصة سكني والتوجه إلى حاسبة الدعم السكني الإلكترونية وإدخال البيانات المطلوبة وستظهر لك قيمة التمويل المستحقة.