شروط الحصول على الجنسية الإيطالية 2024 والمستندات المطلوبة

يرغب العديد في الحصول على الجنسية الإيطالية وذلك لأنها تعد من أهم الدول الأوربية ولكن عملية الحصول عليها تستغرق وقت لكثرة المتطلبات والمدة المقدرة اللازمة للحصول على الجنسية الإيطالية وتكون بناءً على مدة الإقامة.

الصورة من موقع منح مكاويات

الشروط

هناك العديد من الشروط اللازمة للحصول على الجنسية الإيطالية تابع للتعرف على تلك الشروط:

يجب أن يكون المتقدم بطلب الحصول على الجنسية الإيطالية مقيم لمدة عشر سنوات على الأقل في إيطاليا.

من الواجب توافر تصريح إقامة ساري المفعول صادر بسبب وضعك كلاجئ (أو تصريح إقامة منتهي الصلاحية مصحوبًا بطلب تجديد).

يجب إحضار نسخة من الشهادة التي تثبت وضعك كلاجئ.

قم بإحضار إقرار كتابي مصحوب بيمين مع توقيع موثق بدون رسم دمغة صادرة عن بلدية محلية أو محكمة، كبديل لشهادة الميلاد الأصلية والسجل الجنائي من البلد الأصلي.

يجب إحضار آخر ٣ إقرارات ضريبية على الدخل.

المستندات المطلوبة للحصول على الجنسية

لكي تتمكن من الحصول على الجنسية الإيطالية يجب عليك تقديم مجموعة من المستندات والأوراق المهمة ومنها: