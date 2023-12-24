شروط الحصول على الجنسية الإيطالية 2024 والمستندات المطلوبة
يرغب العديد في الحصول على الجنسية الإيطالية وذلك لأنها تعد من أهم الدول الأوربية ولكن عملية الحصول عليها تستغرق وقت لكثرة المتطلبات والمدة المقدرة اللازمة للحصول على الجنسية الإيطالية وتكون بناءً على مدة الإقامة.
الشروط
هناك العديد من الشروط اللازمة للحصول على الجنسية الإيطالية تابع للتعرف على تلك الشروط:
- يجب أن يكون المتقدم بطلب الحصول على الجنسية الإيطالية مقيم لمدة عشر سنوات على الأقل في إيطاليا.
- من الواجب توافر تصريح إقامة ساري المفعول صادر بسبب وضعك كلاجئ (أو تصريح إقامة منتهي الصلاحية مصحوبًا بطلب تجديد).
- يجب إحضار نسخة من الشهادة التي تثبت وضعك كلاجئ.
- قم بإحضار إقرار كتابي مصحوب بيمين مع توقيع موثق بدون رسم دمغة صادرة عن بلدية محلية أو محكمة، كبديل لشهادة الميلاد الأصلية والسجل الجنائي من البلد الأصلي.
- يجب إحضار آخر ٣ إقرارات ضريبية على الدخل.
المستندات المطلوبة للحصول على الجنسية
لكي تتمكن من الحصول على الجنسية الإيطالية يجب عليك تقديم مجموعة من المستندات والأوراق المهمة ومنها:
- سجل جنائي وشهادة ميلاد كما يجب ترجمة كل هذه الأوراق إلى اللغة الإيطالية مع توثيقها مع أحد المترجمين الإيطاليين الموثوقين.
- قم بإحضار صورة من جواز السفر وكذلك بطاقة الهوية الوطنية.
- في حالة كان المتقدم راغب في الحصول على الجنسية الإيطالية من خلال الزواج فلابد من تقديم مستندات تثبت الزواج.
- يجب عليك القيام بتقديم تصريح الإقامة في إيطاليا وذلك بعد الحصول عليه بأي طريقة من الطرق مثل الدراسة أو الاستثمار.
- عليك بتقديم ما يثبت إجادتك في اللغة الإيطالية بحيث لا يقل مستوى المتقدم عن B1.
- ويشترط على المتقدم أن يكون مقيما في إيطاليا لمدة لا تقل عن عشر سنوات وذلك لكي يحصل على الجنسية الإيطالية، ولهذا لا بد من تقديم فحص الخلفية الجنائية من وزارة الداخلية الإيطالية.