شروط الحصول على الإقامة الدائمة في بريطانيا 2024

تضمن الإقامة الدائمة في بريطانيا للشخص الحصول على الحق في العمل، والدراسة والعيش فيها دون حدود على الهجرة، وفي حالة كنت من أفراد عائلة مواطن مؤهل أو من مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو من سويسرا، فيتم إعفائك من مراقبة الهجرة في بريطانيا بموجب قواعد الهجرة ويحق لك الإقامة في بريطانيا للمرة الاولى لفترة تصل إلى 3 شهور، كما يجب أن تخضع لفحص جواز السفر أو بطاقة الهوية.

هناك العديد من الشروط اللازمة للحصول على إقامة دائمة في بريطانيا ومنها، ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم نشط خلال فترة الإقامة في بريطانيا أي يكون عامل أو صاحب عمل مستقل أو باحث عن عمل أو طالب أو شخص مكتف ذاتيًا، وهذه الأمور تعرف باسم الأنشطة التأهيلية والتي تعدد فرص حصولك على الإقامة.

كما يجب على المتقدم إرفاق طلب التقدم على إقامة دائمة في بريطانيا والتي تشمل أدلة دعم الأنشطة التأهيلية التي يقوم بها الشخص، وهذا في حالة قام المتقدم بتقديم شهادة إقامة لمدة خمس سنوات، فهذا الأمر لا يعتبر كافي من أجل التأهل بالحصول على إقامة دائمة، بل يجب على الشخص إثبات أنه كان مؤهل للحصول على إقامة لمدة خمس سنوات متواصلة.

كما يجب على المتقدم تقديم الهوية الشخصية مع صورتين بحجم جواز السفر، إلى جانب سداد رسم 65 جنيهًا إسترلينيًا لكل متقدم.

كما بإمكان المتقدم تقديم أدلة مثل عقود العمل أو كشوف الرواتب، وهذا في حال كان الشخص لا يستلم الفواتير الورقية ككشوفات الحسابات المصرفية وفواتير الخدمات العامة، وبإمكانه تقديم طلب للحصول على النسخ الأصلية من مكان إصدارها، من البنوك مثلًا، وقد يتطلب هذا الأمر وقتًا طويلًا، لذلك يجب الإسراع وطلبها بأسرع ما يمكن.

بمجرد حصولك على الإقامة الدائمة في بريطانيا والتي تمنحك العديد من المزايا ومنها: