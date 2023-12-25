شروط الحصول على الإقامة الدائمة في أمريكا 2024
تعد الإقامة الدائمة في أمريكا هي وضع قانوني يسمح للأشخاص بالعيش والعمل دائمًا دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة دخول كما لا تحتاج إلي تجديدها بشكل متكرر وتعتبر الإقامة الدائمة أول خطوة للحصول على الجنسية الأمريكية.
يجب على المتقدمين بطلب الحصول على الإقامة الدائمة في في الولايات المتحدة أن يستوفوا شروط الإقامة الدائمة في أمريكا ومنها:
- بإمكان المتقدم الحصول على تصريح الإقامة الدائمة من خلال برامج متعددة ومنها برامج العمل والاستثمار والأسرة واللجوء السياسي، والتي يجب تقديم الطلب عبر الإنترنت أو عن طريق إرساله بالبريد الإلكتروني إلى وزارة الداخلية الأمريكية.
- من أهم الشروط أن يقوم المتقدم بإثبات قدرته على دعم نفسه مادياً للحصول على الإقامة الدائمة دون الاعتماد على الدعم الحكومي.
- أن يكون المتقدم ذو خبرة عملية في مجالات معينة، مثل العلوم والتكنولوجيا والفنون.
- من أهم الشروط ألا يكون للمتقدم أي سجل جنائي لذلك يجب التحقق من الخلفية الجنائية لكي لا يتم طرده من الولايات المتحدة.
- يجب على المتقدمين الحصول على درجات علمية مرتفعة مثل درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
هناك العديد من الطرق للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، ومنها ما يلي:
- يسمح برنامج الهجرة الأسري لأفراد العائلة المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم طلبات إحضار أفراد من الأسرة للعيش في الولايات المتحدة.
- كما يسمح برنامج الهجرة الاستثمارية للأفراد المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي بالحصول على الإقامة الدائمة.
- ويقوم برنامج الهجرة للعمال غير المهرة بالسماح
للعمال غير المهرة بالحصول على الإقامة الدائمة عن طريق العمل في وظائف غير مهنية مثل العمل في الفنادق أو المزارع أو المطاعم.
- بالإضافة إلى برنامج الهجرة المهنية والذي يسمح للأفراد الذين يمتلكون مهارات خاصة ومعرفة مهنية بالحصول على الإقامة الدائمة من خلال العمل في وظائف محددة وفقًا لقائمة مهنية معينة.