شروط الحصول على الإقامة الدائمة في ألمانيا 2024 والمستندات المطلوبة

تمثل الإقامة الدائمة في ألمانيا فرصة ذهبية للأفراد الذين يرغبون في الاستفادة من المميزات التي تقدمها ألمانيا للمهاجرين إليها، كما يعد نظام الإقامة و الهجرة في ألمانيا واحدًا من أكثر الأنظمة تطورًا وإنصافًا في العالم، حيث يقدم الفرصة للأفراد من كافة الجنسيات للعيش والعمل في هذا البلد بشكل دائم.

الصورة من موقع ألمانيا اليوم

الشروط

هناك العديد من الشروط الواجب عليك اتباعها للحصول على الإقامة الدائمة في ألمانيا، تابع لمعرفة تلك الشروط:

يجب على المقيم في ألمانيا قضاء مدة لا تقل عن 5 سنوات بشكل قانوني لكي يتمكن من الحصول على الإقامة الدائمة.

أن يكون مُلم بالنظام القانوني والاجتماعي وطريقة الحياة في ألمانيا.

يجب أن يكون لديه مساحة معيشية كافية لك ولعائلتك.

يجب عليه دفع الاشتراكات التطوعية والإجبارية في تأمين المعاش القانوني لمدة لا تقل عن 60 شهر.

أن تكون لغة المتقدم في الألمانية لا تقل عن المستوى B1.

يشترط عدم ارتكاب أي جرائم سابقة.

كما يتم التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة لدى دائرة الأجانب المحلية.

الأوراق المطلوبة

هناك العديد من الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الإقامة في ألمانيا ومنها: