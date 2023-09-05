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شروط الحصول على الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1445 والاستعلام عن الاستحقاق

عبد الحميد محمد

الإسكان التنموي إحدى مبادرات وزارة الإسكان، ويسعى لتوفير وحدات سكنية للأسر الأكثر احتياجًا للمواطنين السعوديين، والمشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهو المعروف بالضمان الاجتماعي، والسرعة لتلبية احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا، ولذلك فقد تم عقد اتفاقات شراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية المنتشرة في جميع محافظات المملكة، لتتولي هذه الجمعيات عقد زيارات للأسر بغرض مساعدتها وتوفير السكن المناسب لها، والمتابعة والإشراف لحين تسليم السكن المناسب.

شروط الحصول على الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1445 والاستعلام عن الاستحقاق

الحصول على الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي والمصدر قناة سجلني باليوتيوب

كيف أعرف إني مستحِقّ للإسكان؟

شروط الحصول على الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1445 والاستعلام عن الاستحقاق
الاستعلام عن الاستحقاق والمصدر الموقع الرسمي لمنصة جود للإسكان

الإسكان التنموي يهتم بكافة شرائح المجتمع بتوفير السكن المناسب، فهو يهدف لخدمة الأسر الأشد حاجة والمدرجين ضمن قوائم الضمان الاجتماعي المستحقين في منصة سكني، حيث يتم تحويل الطلب تلقائيًا للإسكان التنموي والتواصل مع المتقدم أو المتقدمة فور توافر السكن المناسب، ويمكنك الاستعلام عن حالة الاستحقاق بالدخول للموقع الرسمي لمنصة جود للإسكان، ثم إدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية ورقم الجوال ثم الضغط على تحقق من استحقاقك، اقرأ أيضًا عن كيفية التقديم للحصول على الدعم السكني من وزارة الإسكان.

 كيفية التواصل مع الإسكان

شروط الحصول على الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1445 والاستعلام عن الاستحقاق
التواصل مع الإسكان التنموي والمصدر الموقع الرسمي للإسكان التنموي

يمكنك التواصل مع الإسكان التنموي عبر الموقع الرسمي للإسكان التنموي، وذلك بملء واستكمال الخانات الموجودة مثل الاسم والبريد الإلكتروني والرسالة وغيرها، أو التواصل عبر الرَّقَم 0114070100 أو الخط الساخن 199090، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني infodev@housing.gov.sa الخاص بالإسكان التنموي بالرياض المملكة العربية السُّعُودية، وتوضيح شكواك أو سؤالك بالتحديد وسيقوم المسئولين بالرد على استفساراتكم بكل دِقَّة وتوفير الراحة التامة لكم، اقرأ أيضًا عن تأشيرة العمل المؤقت بالسعودية وكيفية فتح حساب ببنك الراجحي أو بنك الرياض.

الشروط الواجب توافرها للاستفادة من برامج الإسكان

شروط الحصول على الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1445 والاستعلام عن الاستحقاق
شروط البرنامَج التنموي والمصدر قناة ميم باليوتيوب
  1. أن تكون الأسرة وجميع أفرادها المسجلين يحملون الجنسية السُّعُودية.
  2. أن تكون الأسرة وجميع أفرادها المسجلين مقيمين في الموقع المستهدف للمؤسسة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات هجرية قبل تاريخ العقد.
  3. ألّا تكون الأسرة أو إحدى أفرادها أو أعضائها المسجلين يمتلك مسكن لائق.
  4. لم يسبق للأسرة الحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية.
  5. ألّا تكون الأسرة مالكة لرأس مال أو الممتلكات ذات القيمة التي تمكنها من الاعتماد على نفسها.
  6. ألّا يكون على إحدى أفراد الأسرة كفالة لعمالة أجنبية بغرض التجارة.
  7. أن يكون حجم الأسرة ملائم لحجم ومساحة المسكن.
  8. أن يكون لدي الأسرة الرغبة في تحسين وضعها والاعتماد على نفسها.
  9. أن تلتزم الأسرة بالإقامة في المسكن بصفة دائمة.
  10. الالتزام بقواعد الإسكان التي تضعها المؤسسة.
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عبد الحميد محمد

مهندس ميكانيكا، التخصص هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي ومحاضر أكاديمي في العلوم الهندسية الأساسية للتخصص المذكور، عضو في تطوير المناهج الخاصة بالتعليم التكنولوجي، الإشراف على المشروعات الهندسية للخريجين، التدريب وإعطاء البرامج الخاصة بالتصنيع بالماكينات الحديثة وعلوم الحاسب

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