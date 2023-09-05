شروط الحصول على الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1445 والاستعلام عن الاستحقاق

الإسكان التنموي إحدى مبادرات وزارة الإسكان، ويسعى لتوفير وحدات سكنية للأسر الأكثر احتياجًا للمواطنين السعوديين، والمشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهو المعروف بالضمان الاجتماعي، والسرعة لتلبية احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا، ولذلك فقد تم عقد اتفاقات شراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية المنتشرة في جميع محافظات المملكة، لتتولي هذه الجمعيات عقد زيارات للأسر بغرض مساعدتها وتوفير السكن المناسب لها، والمتابعة والإشراف لحين تسليم السكن المناسب.

الحصول على الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي والمصدر قناة سجلني باليوتيوب

كيف أعرف إني مستحِقّ للإسكان؟

الإسكان التنموي يهتم بكافة شرائح المجتمع بتوفير السكن المناسب، فهو يهدف لخدمة الأسر الأشد حاجة والمدرجين ضمن قوائم الضمان الاجتماعي المستحقين في منصة سكني، حيث يتم تحويل الطلب تلقائيًا للإسكان التنموي والتواصل مع المتقدم أو المتقدمة فور توافر السكن المناسب، ويمكنك الاستعلام عن حالة الاستحقاق بالدخول للموقع الرسمي لمنصة جود للإسكان، ثم إدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية ورقم الجوال ثم الضغط على تحقق من استحقاقك، اقرأ أيضًا عن كيفية التقديم للحصول على الدعم السكني من وزارة الإسكان.

كيفية التواصل مع الإسكان



يمكنك التواصل مع الإسكان التنموي عبر الموقع الرسمي للإسكان التنموي، وذلك بملء واستكمال الخانات الموجودة مثل الاسم والبريد الإلكتروني والرسالة وغيرها، أو التواصل عبر الرَّقَم 0114070100 أو الخط الساخن 199090، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني infodev@housing.gov.sa الخاص بالإسكان التنموي بالرياض المملكة العربية السُّعُودية، وتوضيح شكواك أو سؤالك بالتحديد وسيقوم المسئولين بالرد على استفساراتكم بكل دِقَّة وتوفير الراحة التامة لكم، اقرأ أيضًا عن تأشيرة العمل المؤقت بالسعودية وكيفية فتح حساب ببنك الراجحي أو بنك الرياض.

الشروط الواجب توافرها للاستفادة من برامج الإسكان

