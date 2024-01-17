شروط الحصول على الأراضي المجانية للنساء المطلقات والمتزوجات والأرامل.. دعم برنامج سكني

شروط الأراضي المجانية للنساء تعد أحد الضوابط الهامة المحددة لإمكانية الحصول عليها، لاسيما وأن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان السعودية قد قدم مساحات مجانية لمستحقي الدعم السكني.

أولًا: شروط الدعم السكني للنساء المطلقات

أن تكون المرأة المطلقة سعودية الأصل.

يشترط مرور عامين على استخراج شهادة الطلاق.

ألا يقل عمر المطلقة عن خمسة وعشرين سنة.

لا يمكن لمن استفادت من دعم سكني سابق الحصول على هذا الدعم.

عدم قدرة المطلقة على امتلاك سكن مناسب خلال فترة الخمس سنوات الأخيرة أو أثناء تقديم الطلب.

مقيمة في المملكة العربية السعودية.

ثانيًا: شروط سكني للنساء غير المتزوجات

ألا يقل عمرها عن خمسة وعشرين سنة.

أن تكون سعودية الأصل.

ألا تكون قد نالت أي دعم سكني من قبل.

عدم توافر أي سكن مناسب لديها أثناء التقديم أو خلال الخمس سنوات الأخيرة.

تواجدها على الأراضي السعودية.

أن تكون تابعة لأسرة، وغير مستقلة بذاتها.

ثالثًا: شروط الأراضي المجانية للنساء الأرامل

تقديم شهادة الوفاة، وما يفيد إعالتها للأبناء.

أن تكون سعودية الأصل.

ألا يقل عمرها عن خمسة وعشرين عامًا.

عدم استفادتها من أي دعم سكني من قبل.

عدم تواجد أي سكن مناسب أثناء التقديم أو خلال فترة الخمس سنوات الأخيرة.

تواجدها المستمر على الأراضي السعودية.

رابعًا: شروط الدعم السكني للنساء المتزوجات من أجنبي

أوضحت وزارة الإسكان بأن المرأة المتزوجة من أجنبي لا يوجد لها أي حق في الاستفادة من منتجات وزارة الإسكان، إلا في حالة لو كان أولادها يحملون الجنسية السعودية.

يجب عليهم أن يقوموا باستخراج سجل للأسرة من الأحوال المدنية، ومن ثم عبر حسابهم الدخول على وزارة الإسكان والتقديم على الدعم السكني.

التسجيل في برنامج سكني للأراضي المجانية

الدخول على برنامج سكني.

الضغط على خانة تسجيل الدخول. التسجيل عبر النفاذ الوطني.

استكمال التعليمات لتسجيل الدخول. الضغط على خانة التقديم، والموافقة على الشروط والأحكام. تحديد نوع السكن الحالي. كتابة كافة البيانات الشخصية. ملء بيانات العائلة. الإجابة على الأسئلة المطروحة. الضغط على خانة السوق الإلكتروني. اختيار خانة منتج الأراضي المجانية. النظر على المخططات، وتتبع تعليمات التقديم.

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الاستعلام عن الاستحقاق السكني برقم الهوية

الدخول على موقع سكني. اختيار خانة تسجيل الدخول.

كتابة رقم الهوية، وكلمة المرور والرمز المرئي. كتابة رقم الأحوال.

الضغط على خانة الخدمات الإلكترونية. اختيار خانة التحقق من استحقاق الدعم. كتابة رمز التحقق. كتابة البريد الإلكتروني. إدخال رقم الهاتف. الضغط على خانة الاستعلام.

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أهداف برنامج سكني

يعد الهدف الرئيسي لسكني هو توفير العديد من الحلول السكنية المختلفة، والتي تتيح لكافة المواطنين السعوديين الذين يستحقون الدعم السكني الحصول على سكن مناسب.

تعزيز نسب تملك المواطنين، وتحسين التجربة المستفادة من تملك الجميع للمنازل والوحدات السكنية، وذلك بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

طرق التواصل مع سكني

الرقم الموحد 199090 البريد الإلكتروني info@housing.gov.sa خدمة راسلنا التواصل مباشرة مع البرنامج

يتيح برنامج سكني الحصول على الأراضي المجانية، وفقًا لبعض الشروط والحالات، فيجب أن تكون إما عزباء تابعة لأسرة وغير مستقلة أو طلقة أو أرملة، ويجب أن تتوافر فيهم ضوابط برنامج سكني.