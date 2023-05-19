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شروط وضوابط التقاعد المبكر على نظام فارس للمعلمين.. وكيفية التقديم إلكترونيًا

محمد سعيد

وضعت وزارة التربية والتعليم السعودية شروط التقاعد المبكر والتقديم عبر نظام فارس 1444 للمعلمين وفق الشروط والضوابط، التي يجب الالتزام بها في حالة تقديم طلب للتقاعد المبكر الذي يتم تقديمه من قِبَل المعلمين والمعلمات داخل الوزارة لأي سبب خاص بهم.

شروط وضوابط التقاعد المبكر على نظام فارس للمعلمين.. وكيفية التقديم إلكترونيًا

شروط التقاعد المبكر

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شروط التقاعد المبكر في السعودية والمستندات المطلوبة وطريقة التقديم

عند تقديم الطلب الخاص بالتقاعد المبكر من قِبَل المعلمين والمعلمات، لابد من توافر بعض الشروط التي يجب الالتزام بها حتى يتم قبول الطلب، ومن هذه الشروط ما يلي:

  • يجب أن يكون المعلم قد بلغ عمره 25 عام.
  • لابد من تقديم جميع الأوراق والوثائق اللازمة لطلب التقاعد، وهي إثبات الهوية الوطنية وبيان خدمة من الوزارة ورقم الآيبان موثق من البنك، ووثيقة إخلاء طرف موثّقة من البنك العقاري.
  • يلزم على المتقدم بالحصول على طلب التقاعد أن يكون قد أدى جميع الاشتراكات اللازمة لاستحقاق المعاش عند وصول سن التقاعد وهو 60 عام.
  • يتم التقديم إلكترونيًا عبر نظام فارس.
شروط التقاعد المبكر على نظام فارس 1444 للمعلمين بعد التعديلات الجديدة
شروط التقاعد المبكر على نظام فارس 1444 للمعلمين بعد التعديلات الجديدة

كيفية التقديم عبر نظام فارس

يتم تقديم الطلب من خلال موقع نظام فارس الإلكتروني باتباع الآتي:

  1. الدخول إلى منصة فارس الإلكترونية وعمل تسجيل دخول.
  2. قم بالضغط على قائمة الخدمة الذاتية.
  3. عليك تحديد خدمة التقاعد للمعلمين.
  4. الضغط على خيار إحالة التقاعد المبكر.
  5. قم بالنقر فوق قائمة إضافة، ثم عليك إدخال تاريخ التقاعد.
  6. قم بالنقر على أيقونة التطبيق ثم التالي.
نظام فارس الخدمة الذاتية
وزارة التعليم التقاعد المبكر

م ضرورة إرفاق الأوراق اللازمة ثم النقر على أمر تنفيذ.

محمد سعيد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر

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3 تعليقات
  1. فهد ابو عثمان يقول

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    سعادة صاحبه السموه الاميره فهده
    بعد التحية
    اطلب من سعادتكم بالموافقه مساعده انسانية منكم
    بالظروف الصعبة وانا اعول اسره وراتبي ضعيف والحمدلله على كل حال
    وارجوا منكم النظر في ضروفي
    واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يفتحها في وجهك الخير ويرزقكم الدارين يا رب العالمين

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  2. غير معروف يقول

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بعد التحية إلى سعاده السموه الاميره فهده
    اطلب من الله ثم منكم مساعدتي بالظروف الصعبة المادية
    والله العالم بالحال والله على اقول شهيد
    وجزاكم الله خير على فعل الخير يارب العالمين
    ابو عثمان ٠٥٥٥٩٣٦٣٥٨

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  3. غير معروف يقول

    سلامات الناس تقعدوا وخلصوا

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