شروط وضوابط التقاعد المبكر على نظام فارس للمعلمين.. وكيفية التقديم إلكترونيًا

وضعت وزارة التربية والتعليم السعودية شروط التقاعد المبكر والتقديم عبر نظام فارس 1444 للمعلمين وفق الشروط والضوابط، التي يجب الالتزام بها في حالة تقديم طلب للتقاعد المبكر الذي يتم تقديمه من قِبَل المعلمين والمعلمات داخل الوزارة لأي سبب خاص بهم.

شروط التقاعد المبكر

عند تقديم الطلب الخاص بالتقاعد المبكر من قِبَل المعلمين والمعلمات، لابد من توافر بعض الشروط التي يجب الالتزام بها حتى يتم قبول الطلب، ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المعلم قد بلغ عمره 25 عام.

لابد من تقديم جميع الأوراق والوثائق اللازمة لطلب التقاعد، وهي إثبات الهوية الوطنية وبيان خدمة من الوزارة ورقم الآيبان موثق من البنك، ووثيقة إخلاء طرف موثّقة من البنك العقاري.

يلزم على المتقدم بالحصول على طلب التقاعد أن يكون قد أدى جميع الاشتراكات اللازمة لاستحقاق المعاش عند وصول سن التقاعد وهو 60 عام.

يتم التقديم إلكترونيًا عبر نظام فارس.

كيفية التقديم عبر نظام فارس

يتم تقديم الطلب من خلال موقع نظام فارس الإلكتروني باتباع الآتي:

الدخول إلى منصة فارس الإلكترونية وعمل تسجيل دخول. قم بالضغط على قائمة الخدمة الذاتية. عليك تحديد خدمة التقاعد للمعلمين. الضغط على خيار إحالة التقاعد المبكر. قم بالنقر فوق قائمة إضافة، ثم عليك إدخال تاريخ التقاعد. قم بالنقر على أيقونة التطبيق ثم التالي.

م ضرورة إرفاق الأوراق اللازمة ثم النقر على أمر تنفيذ.