شروط التسجيل في برنامج دعم سند محمد بن سلمان للزواج لعام 1445.. وطريقة التسجيل في البرنامج

تعتبر شروط دعم سند محمد بن سلمان من ضمن برامج الدعم القوية جداً التي حرصت المملكة العربية السعودية على توفيرها لعدد كبير من المواطنين الذين يعانون من صعوبات في الإنجاب، والذين لا يستطيعون أداء الفحوصات الطبية والعمليات المتعلقة بالإنجاب. يمكن الاشتراك في الدعم بسهولة ومن دون تكاليف كبيرة، لذلك يكفيك أن تتابع هذا المقال.

شروط التسجيل في برنامج دعم سند محمد بن سلمان للزواج لعام 1445.. وطريقة التسجيل في البرنامج

شروط دعم سند محمد بن سلمان

عزيزي القارئ إذا كنت ترغب في الحصول على برنامج الدعم الخاص بالحاملات في إطار برامج سند بن سلمان، فيجب عليك أن تستيفي كافة الشروط الأساسية التي يحددها البرنامج بشكل رسمي، حيث يهدف هذا الدعم إلى تقديم مساعدة مستهدفة وتحقيق تقدم ملموس:

يجب أن يكون الزوجان حاصلين على الجنسية السعودية.

يجب أن يتم فحص هرمون المبيض بشكل كامل للزوجين، وهذا الهرمون مسؤول عن وظائف الأنثى، ويجب أن تكون نسبته لا تقل عن 1.5.

إذا كانت السيدة المتقدمة لا تقل أعمارها عن 18 عامًا ولا تتجاوز أعمارها 40 عامًا.

يجب أن يكون عمر الرجل بين 21 عامًا و40 عامًا.

فيما يتعلق بالمرأة، يُفترض أنّ كتلة جسمها لا تقل عن 28 فترة الإنجاب منذ الزواج، ويقوم الطرف الآخر بتنظيم هذه الفترة لمدة ثلاث سنوات من أجل توفير فحص شامل للسائل المنوي للرجل.

يجب على المتقدم أن يحصل على الدعم للمرة الأولى فقط، ولا يسمح له بالحصول على الدعم مرارًا وتكرارًا.

خطوات التسجيل للحصول على دعم سند محمد بن سلمان

توجد بعض الأساليب التي يتم من خلالها تقديم الطلبات بشكل إلكتروني عبر برنامج دعم سند لحاملات الإنجاب بطريقة سهلة للغاية وتتم وفقاً للمبادئ التالية: