تمنح المملكة العربية السعودية أصحاب العقارات اهتمام بالغ، من خلال ما تقوم بطرحه من خدمات إلكترونية، تسهل من خلالها وصوله لمختلف الميزات المطروحة، ومن بين الخدمات التي تطرحها المملكة، خدمة التسجيل العيني للعقار، وهي خدمة مقدمة، بغرض ضمان حقوق المالك للعقار وبالتالي منع أي من النزاعات التي قد تحدث بالمستقبل بخصوص هذا الأمر، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، ولكن التسجيل يساعد كذلك على التعرف على الوحدات العقارية المتواجدة بالمملكة.

شروط التسجيل العيني للعقار بالسعودية 1445

شروط التسجيل العيني للعقار بالسعودية 1445

وحول المقصود بالتسجيل العيني للعقار، فيمكن القول أنه عبارة عن إنشاء سجل خاص بالعقار ضمن السجل العقاري، ويتم من خلاله توثيق العقار بصورة دقيقة، فيتضمن التوثيق “الموقع والمساحة وطبيعة العقار”، ويتضمن التوثيق كذلك، حقوق العقار وكافة الالتزامات والتفاصيل والقيود المتعلقة، وكان هذا النظام قد تم إنشاؤه للمرة الأولى بالمملكة من عام 2002، ولا يزال مستمر حتى هذا الوقت، ويتم تقديمه وفق قائمة من الشروط التي تتضمن:

يجب أن يتم إرفاق الطلب بسند ملكية العقار موثق من الجهات المختصة.

يجب تقديم التخطيط الهندسي للعقار ومختلف المستندات المتعلقة والتي تتعلق بالتشييد والهدم.

تقديم فحص اللجنة القانونية المختصة.

إصدار شهادة بيانات من قبل اللجنة القانونية والتي ستقوم بالإشادة بموافقتها على التسجيل.

ويمنح هذا النظام للمستفيدين، العديد من المزايا الرائعة التي تجعل الجميع حريصين على التسجيل العيني لعقاراتهم، وتضمنت قائمة الشروط “الحفاظ على ملكية العقارات ضد النزاعات وإضافة وصف دقيق للوحدة العقارية ومنح الوحدة العقارية القوة الثبوتية عند التسجيل والمساعدة على حفظ بيانات الوحدات العقارية وتسجيل كافة التغييرات” وغيرها من المزايا الرائعة.