شروط الالتحاق ببرنامج دعم المواشي وموعد نزول الدعم للمستفيدين يوليو 2023

تعمل المملكة العربية السعودية بجدية على توفير برنامج دعم المواشي للأفراد المهتمين بتربية المواشي، ويعتبر هذا البرنامج واحدًا من البرامج التي تقدم دعمًا شهريًا، يهدف البرنامج إلى تحسين معيشة العاملين في قطاع تربية المواشي، وفيما يلي تفاصيل موعد صرف دعم المواشي في السعودية وشروط الالتحاق بالبرنامج، وفقًا لما ذكرته وزارة البيئة والمياه والزراعة.

برنامج دعم المواشي

برنامج دعم المواشي هو برنامج تقدمه المملكة العربية السعودية لدعم الأفراد المهتمين بتربية المواشي، يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز وتحسين قطاع تربية المواشي وتحسين معيشة العاملين في هذا القطاع، وتشمل فوائد برنامج دعم المواشي توفير دعم شهري للعاملين في تربية المواشي، مما يساهم في تعزيز استدامة هذا القطاع الحيوي وتحسين الإنتاجية والرفاهية الاقتصادية للمزارعين والمربين.

موعد نزول دعم المواشي 2023

يمكن لجميع المستفيدين من برنامج دعم المواشي الحصول على الدعم عند صرفه في الأول من كل شهر ميلادي، يتم إيداع الدعم في حساباتهم البنكية مع بداية كل شهر، ومن المقرر صرف دعم المواشي لشهر يوليو 2023 في يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023، يجب الإشارة إلى أنه في هذا الشهر، يتوافق اليوم الأول من الشهر (1 يوليو) مع يوم السبت، وهو يوم عطلة أسبوعية.

شروط برنامج دعم المواشي

الشروط الخاصة ببرنامج دعم المواشي في المملكة العربية السعودية وفقًا لوزارة البيئة والمياه والزراعة هي كالأتي:

يجب على المتقدم أن يكون مواطنًا سعوديًا أو حاملًا لبطاقة التنقل في المملكة العربية السعودية.

يجب أن تكون بيانات المتقدم متوافقة مع الوثائق الرسمية المسجلة في الموقع.

يجب أن يكون المتقدم متواجدًا بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون عمر المتقدم أكثر من 21 عامًا ويجب أن يكون لديه حساب بنكي نشط.

يجب أن يكون لدى المتقدم بطاقة صحية بيطرية وأن يلتزم بجميع الشروط الفنية والصحية المتعلقة.

يجب أن يكون المتقدم مزاولًا لمهنة الزراعة وأن لا يكون لديه عمل في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي.

طريقة التقديم على دعم المواشي

يمكن لجميع المستفيدين من برنامج دعم المواشي، حيث يتم التقديم على برنامج دعم مربي المواشي بشكل إلكتروني عن طريق اتباع الخطوات التالية: