شروط الاشتراك في مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ورابط التسجيل بها

تم إنطلاق مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي لعام 2023، تحت رعاية مؤسسة الملك عبدالعزيز بالاشتراك مع وزارة التعليم السعودية، وفي إطار ذلك تم الكشف عن شروط الاشتراك بواحدة من أبرز المسابقات العلمية بالبلاد، وفتح باب التسجيل بها إلكترونيًا، من خلال رابط المسابقة المباشر، وهو ما سنوضحه لحضراتكم خلال السطور التالية.

الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي

أهم المسابقات العلمية في المملكة

تم تحديد مجموعة من الشروط والضوابط، التي وفقًا لها يتم قبول الطلاب الراغبين بالتسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، وقد جاءت كما يلي:-

الطالب الراغب في التسجيل لابد وأن يكون سعودي الجنسية.

التسجيل يتم عبر شبكة الإنترنت، من خلال رابط التسجيل الإلكتروني المخصص لذلك، التابع لـمنصة موهبة الإلكترونية، وملء البيانات المطلوبة داخل النموذج؛ حتى يتم قبول طلب الاشتراك واعتماده رسميًا.

إقرار يفيد بحق الإدارة الكامل في التخلي عن أي مشترك قد قام بتسجيل بياناته الشخصية بشكل غير صحيح.

يتم تحديد المشرف على المشروع الخاص بالطالب وفق معايير محددة، وفي حالة مخالفتها لن يتم قبول المشرف.

عند فوز المشروع خلال المرحلة النهائية، ليس من حق المشرف الحصول على أي مبلغ مالي.

يجب حضور كافة الأيام المخصصة للبرامج التدريبية والتأهيلية من جانب الطالب المُشترك في المسابقة، بالإضافة إلى حضور معرض المرحلة النهائية.

عدم الالتزام من جانب الطالب بالحضور إلى كافة البرامج المشار إليها، فإن ذلك يعرضه للاستبعاد.

التطلع نحو الأدلة الإرشادية الخاصة ببرنامج المسابقة وضوابطها، وذلك من خلال الولوج إلى الموقع الرسمي للبرنامج.

أهداف المسابقة لعام 2023

مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي تعد من أهم المسابقات التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ووزارة التعليم السعودية؛ من أجل تحقيق أهداف محددة في المجالات العلمية المختلفة، وقد جاء أبرزها كما يلي:-