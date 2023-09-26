شروط الاستفادة من برنامج تمارا والأسباب التي تجعل الشخص غير مؤهل

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن شروط الاستفادة من برنامج تمارا الذي يقدم مجموعة من الخدمات المهمة جدا للمواطنين السعوديين والذي يوفر إمكانية الشراء والدفع عبر الإنترنت من خلال مجموعة من المتاجر الإلكترونية، وفي هذا المقال نتحدث بالتفصيل عن الشروط اللازمة للاستفادة من خدمات تمارا وكذلك الأسباب التي تجعل الشخص غير مؤهل في هذه المنصة.

الصورة من موقع جولة

شروط الاستفادة من تمارا

لكي تتمكن من الاستفادة من تمارا لا بد من توافر مجموعة من الشروط التي أقرتها الجهات المسؤولة عن المنصة والتي لا بد من الالتزام بها وأبرز هذه الشروط هي:

ألا يقل عمر الشخص المتقدم لهذه الخدمة عن 18 عام وهذا هو السن القانوني للاستفادة من تمارا.

أيضا يجب أن يمتلك المتقدم للحصول على الخدمات رقم جوال وهاتف سعودي حتى يمكن التواصل معه من خلاله.

لا بد أن يقدم ذلك الشخص بطاقة هوية أو بطاقة إقامة صالحة للاستخدام في الوقت الذي أقمت فيه بالتسجيل.

امتلاك الشخص أحد الحسابات البنكية أو بطاقة من البطاقات الخاصة بأحد بنوك المملكة العربية السعودية.

الأسباب التي تجعل الشخص غير مؤهل

هناك مجموعة من الأسباب تجعل الشخص غير مؤهل في شركة تمارا وهذه الأسباب أوضحتها الشركة وهي كالتالي: