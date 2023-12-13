شروط الإلتحاق بتخصص التحقيق الجنائي للبنات في السعودية

يُعتبر تخصص التحقيق الجنائي للبنات واحدًا من التخصصات الهامة في المملكة، حيث يتيح للطالبات اكتساب مهارات واستراتيجيات التحقيق الجنائي وملاحقة المجرمين ومراقبة سلوكهم، حيث أن تخصص التحقيق الجنائي للبنات في السعودية هو أحد التخصصات القانونية المتاحة في العديد من الجامعات السعودية للطالبات اللواتي يشعرن بشغف تجاه مجال التحقيق الجنائي، ويتضمن هذا التخصص دراسة طبيعة الأدلة الجنائية وأنواعها ومصادرها، وأسباب الجرائم وتداعياتها المختلفة، وتحليل الأسباب التي دفعتهم لارتكاب جرائمهم.

تخصص التحقيق الجنائي للبنات في السعودية

شروط الإلتحاق بتخصص التحقيق الجنائي للبنات

لكي تتمكن البنات في المملكة العربية السعودية من الالتحاق بتخصص التحقيق الجنائي، يجب أن تستوفي مجموعة من الشروط، ومن أبرزها ما يلي:

أن تكون الطالبة المتقدمة لتخصص التحقيق الجنائي ملمة بالحقوق والقانون وتمتلك معرفة ومهارة في هذا المجال.

لا يُشترط حصول الطالبة على معدل عالي في الثانوية العامة.

يجب أن تكون المتقدمة ملمة ببعض المواد العلمية المرتبطة بمجال التحقيق الجنائي، مثل الكيمياء وتحليل الوثائق وعلم الوراثة.

تمتع المتقدمة بقدرات شخصية مثل الدقة، والتحليل، وتفسير النتائج، واتخاذ القرارات، والاحتفاظ بالأدلة القاطعة، والقدرة على إيجاد حلول للمشكلات المعقدة، وما إلى ذلك.

توفر لدى المتقدمة العديد من المهارات العملية المتعلقة بالتحقيق الجنائي، مثل حب التحقيق في الجرائم، والدقة في التحقيق، وكتابة التقارير، والالتزام بأخلاقيات العمل، واستخدام البرمجيات المتخصصة، واستخدام أدوات ومعدات المختبرات المتخصصة.

الالتحاق في الدراسات العليا لتخصص العلوم الجنائية حصول الطالبة على تقدير أكاديمي ممتاز في المرحلة الجامعية.

أن تكون الطالبة ذات مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

أن تحضر الطالبة المحاضرات النظرية وورش العمل التطبيقية وتنفذ مشاريع بحثية في مختلف فروع هذا المجال، بهدف تهيئتها لسوق العمل الوظيفي بأفضل كفاءة ممكنة.

شروط القبول في ماجستير الأدلة الجنائيّة في السعودية للبنات

تخصص علوم الأدلة الجنائية يعتبر من التخصصات العلمية والتطبيقية التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز نجاح التحقيق الجنائي وتحقيق العدالة، وهناك مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لقبول الطالبات في برنامج ماجستير علوم الأدلة الجنائية، وهي تتمثل في ما يلي:

أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس في علوم الأدلة الجنائية أو في التخصصات العلمية المرتبطة مثل الكيمياء، والأحياء، والكيمياء الحيوية، والصيدلة، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم المختبرات السريرية.

إجادة المتقدمة اللغة الإنجليزية، حيث يتم تدريس البرنامج لمدة عامين باللغة الإنجليزية.

يجب أن تجتاز المتقدمة المقابلة الشخصية.

درجات المحقق الجنائي للبنات في السعودية

بعد دراسة تخصص التحقيق الجنائي يمكن للطالبات في المملكة الحصول على الدرجات العلمية التالية: