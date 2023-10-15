شروط الإسكان التنموي للمطلقات والأرامل وكيف أعرف أني مسجل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان 1445

الإسكان التنموي هو أحد برامج وزارة الإسكان في السعودية والذي يستهدف توفر سكن مناسب للأسر الأشد حاجة داخل المملكة من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي” ولديهم طلب مكتمل على سكني، وجدير بالذكر أن السعودية تحرص كل الحرص على توفير حياة كريمة لمواطنيها، ولذلك قامت بتنفيذ العديد من برامج الدعم والحماية الاجتماعية والتي من أهمها الدعم السكني، ويتم تقديم الدعم وفق شروط وضوابط تم وضعها بعناية حتى يصل الدعم لمستحقيه فما هي شروط الإسكان التنموي للمطلقات والأرامل وما هي خطوات التسجيل في الإسكان التنموي 1445.

الإسكان التنموي للمطلقات

الإسكان التنموي للمطلقات والأرامل

وضعت وزارة الإسكان الشروط اللازمة للاستفادة من مبادرة الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان من المطلقات والأرامل وباقي الفئات، فما هي شروط الإسكان التنموي العامة والشروط الخاصة بالمطلقات والأرامل وهل يحق لهن الحصول على دعم الإسكان التنموي أم لا هذا ما سنتعرف عليه في النقاط التالية:-

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة.

أن يكون ضمن المستفيدين من دعم الضمان والمشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ألا يكون مقيم داخل مراكز الإيواء.

ألا يكون المتقدم مالكاً لمسكن مناسب وعدم الاستفادة من دعم البرنامج قبل ذلك.

ألا يقل عمر المستفيد عن 25 عام.

بالنسبة للمطلقة فهي تستحق الحصول على سكن من مبادرة الإسكان التنموي بشرط أن يمر على طلاقها عامان وألا يقل عمرها عن 25 عام.

يجب على المطلقة والأرملة أن تقدم ما يثبت أنها ليس لها دخل أو أن دخلها محدود.

التسجيل في سكني والمتابعة مع أحد الجمعيات الأهلية المشاركة في المبادرة.

التسجيل في الإسكان التنموي

يتم التسجيل في الإسكان التنموي إلكترونياً من خلال منصة سكني الإلكترونية، ويتم ذلك من خلال تسجيل الدخول إلى منصة سكني وتعبئة البيانات المطلوبة، فإذا كانت حالة الاستحقاق “مستحق” ففي هذه الحالة من حق المتقدم الاستفادة من دعم سكني.

رقم الإسكان التنموي

وفرت وزارة الإسكان إمكانية التواصل مع الإسكان التنموي بعدة طرق، حيث يتم التواصل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج ومن خلال حساب وزارة الإسكان على تويتر خدمة المستفيدين، كما تم توفير رقم للتواصل وبريد إلكتروني كما هو موضح في الصورة التالية:-

كيف أعرف أني مسجل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

حتى تعرف أنك مسجل في الإسكان التنموي أم لا يجب أولاً أن تسجل عبر منصة سكني وتكون مستحق للدعم، ويجب أن يكون لديك طلب مكتمل عبر سكني وبعد الانتهاء من التسجيل تصلك رسالة تفيد بنجاح عملية التسجيل، كما يمكنكم الدخول على سكني والضغط على أيقونة “حالة الاستحقاق” وسوف يظهر أمامك تفاصيل الطلب الخاص بك.