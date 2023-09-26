شروط استخراج رخصة بناء في السعودية 1445

أتاحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إمكانية إصدار رخصة بناء عبر موقع بلدي الإلكتروني، والشروط الواجب توافرها للحصول على الرخصة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

موقع بلدي السعودي- المصدر: الموقع الرسمي

خطوات إصدار رخصة بناء

جاءت أهم خطوات القيام بإصدار رخصة بناء في المملكة العربية السعودية، وفقًا لما يلي:-

في البداية يتم الذهاب إلى موقع بلدي.

بعد ذلك يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعدها يمكن الضغط على زر “الخدمات الإلكترونية.

الضغط مباشرة على زر “استعلام عن رخصة بناء”.

إدخال جميع البيانات اللازمة الخاصة بالمتقدم.

الضغط على زر “إصدار”.

ليتم إصدار الرخصة بكل سهولة.

شروط استخراج رخصة بناء

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، شروط الحصول على رخصة بناء في السعودية، كما يلي:-