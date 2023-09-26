شروط استخراج رخصة بناء في السعودية 1445
أتاحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إمكانية إصدار رخصة بناء عبر موقع بلدي الإلكتروني، والشروط الواجب توافرها للحصول على الرخصة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.
خطوات إصدار رخصة بناء
جاءت أهم خطوات القيام بإصدار رخصة بناء في المملكة العربية السعودية، وفقًا لما يلي:-
- في البداية يتم الذهاب إلى موقع بلدي.
- بعد ذلك يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- بعدها يمكن الضغط على زر “الخدمات الإلكترونية.
- الضغط مباشرة على زر “استعلام عن رخصة بناء”.
- إدخال جميع البيانات اللازمة الخاصة بالمتقدم.
- الضغط على زر “إصدار”.
- ليتم إصدار الرخصة بكل سهولة.
شروط استخراج رخصة بناء
حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، شروط الحصول على رخصة بناء في السعودية، كما يلي:-
- يجب القيام بسداد رسوم رخصة البناء.
- لابد من الحصول على صلاحية من موقع البناء.
- يجب اتباع ضوابط البناء بأن لا يزيد عن 12 طابع.
- الالتزام بجميع اللوائح التي تفرضها مخططات البناء السعودي.
- الاهتمام بالخريطة الهندسية.
- الحصول على موافقة الجيران في القيام بالبناء واستعمال الارتداد المعمارية.
- يجب الحفاظ على الارتدادات المسموح بها في شروط الرخصة.