شروط استخراج إقامة مستثمر في السعودية 2024

حدد نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية مجموعة من الضوابط التي عند توافرها يتمكن المستثمر من الحصول على إقامة في المملكة العربية السعودية، ولذلك يتساءل الكثير عن شروط استخراج الإقامة والتي سنتعرف عليها في الأسطر القادمة.

الصورة من اليوتيوب

الشروط

هناك العديد من الشروط اللازمة لاستخراج إقامة مستثمر في المملكة العربية السعودية ومنها ما يلي:

يجب أن تكون النشاطات والأعمال التي سوف يمارسها المستثمر متاحة ومن ضمن الأنشطة التي حددها نظام الاستثمار بالسعودية.

يجب على المستثمر أن يكون لديه مؤهلات وخبرات توفر له بدء الاستثمار في المملكة.

يجب أن يتمتع المستثمر بخبرة سابقة في المجال الذي اختاره للاستثمار، ومن الضروري امتلاك رأس مال يلائم فتح المشروع.

يشترط أن يكون نشاط الاستثمار متوافق مع الاتفاقيات الدولية بحيث تتوافق منتجات المشروع مع الأنظمة المحددة في السعودية.

يشترط على المستثمر ألا يكون قد صدر بحقه أي حكم خاص بمخالفة الأنظمة التجارية والاقتصادية ومخالفات مالية في بلده أو خارجها.

ويشترط أيضاً خلو صحيفة المستثمر من أي جرائم جنائية في بلده الأم.

المستندات والأوراق المطلوبة

هناك العديد من الأوراق والمستندات التي يجب توافرها للحصول على فرصة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، ومنها: