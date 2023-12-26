شروط استخراج إقامة مستثمر في السعودية 2024
حدد نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية مجموعة من الضوابط التي عند توافرها يتمكن المستثمر من الحصول على إقامة في المملكة العربية السعودية، ولذلك يتساءل الكثير عن شروط استخراج الإقامة والتي سنتعرف عليها في الأسطر القادمة.
الشروط
هناك العديد من الشروط اللازمة لاستخراج إقامة مستثمر في المملكة العربية السعودية ومنها ما يلي:
- يجب أن تكون النشاطات والأعمال التي سوف يمارسها المستثمر متاحة ومن ضمن الأنشطة التي حددها نظام الاستثمار بالسعودية.
- يجب على المستثمر أن يكون لديه مؤهلات وخبرات توفر له بدء الاستثمار في المملكة.
- يجب أن يتمتع المستثمر بخبرة سابقة في المجال الذي اختاره للاستثمار، ومن الضروري امتلاك رأس مال يلائم فتح المشروع.
- يشترط أن يكون نشاط الاستثمار متوافق مع الاتفاقيات الدولية بحيث تتوافق منتجات المشروع مع الأنظمة المحددة في السعودية.
- يشترط على المستثمر ألا يكون قد صدر بحقه أي حكم خاص بمخالفة الأنظمة التجارية والاقتصادية ومخالفات مالية في بلده أو خارجها.
- ويشترط أيضاً خلو صحيفة المستثمر من أي جرائم جنائية في بلده الأم.
المستندات والأوراق المطلوبة
هناك العديد من الأوراق والمستندات التي يجب توافرها للحصول على فرصة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، ومنها:
- لابد من تقديم طلب إلى هيئة الاستثمار العامة من أجل الحصول على ترخيص فتح مشروع استثمار في السعودية.
- إحضار نسخة من عقد تأسيس النظام الأساسي مع التأكد من صحته.
- توثيق عقد الشركة وكذلك طلب الترخيص من قبل القنصلية بالمملكة العربية السعودية.
- كما يقوم بتقديم طلب لوزارة الصناعة والتجارة حتى يتم حجز الاسم التجاري للشركة أو المنشأة التي يريد المستثمر تأسيسها.
- لابد من تحديد صلاحيات المدير وذلك في حالة إذا كان أحد الشركاء من المواطنين السعوديين، لذلك ينبغي عليه تقدم صورة من هويته الوطنية.
- لابد من تقديم نسخة من السجل التجاري، بالإضافة إلى تقديم كافة البيانات المالية المرتبطة بالجهة الطالبة للترخيص من خارج السعودية.
- لابد من الحصول على موافقة السلطات والوزارة المختصة في السعودية.