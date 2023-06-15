شروط استحقاق حافز البحث عن عمل وخطوات التسجيل 1444

يهدف برنامج حافز البحث عن عمل إلى دعم أبناء المملكة العربية السعودية الذين يعانون من البطالة ويبحثون عن فرص عمل مناسبة، يسعى البرنامج إلى تقديم الدعم المالي لهؤلاء الأشخاص خلال فترة البحث عن العمل، حيث يعيشون بدون مصدر دخل ثابت، تُقدم الحكومة السعودية هذا الدعم المؤقت لتمكين الأفراد من تلبية احتياجاتهم الأساسية وتسهيل عملية البحث عن فرص العمل المناسبة، يتضمن الدعم حافزًا ماليًا يساعد المستفيدين على تغطية نفقاتهم الأساسية مثل المعيشة والإيجار والتغذية، يتطلب الاستفادة من حافز البحث عن عمل تسجيلًا في برنامج حافز وتقديم الوثائق والمستندات اللازمة، يتم تقديم الدعم بناءً على معايير محددة وفقًا للضوابط المعتمدة، ويتم تحديد مدة الدعم وفقًا لظروف واحتياجات كل فرد.

برنامج حافز

هو برنامج تأهيلي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في المملكة العربية السعودية، ويستهدف الأفراد الباحثين عن فرص عمل، يهدف البرنامج إلى توفير الدعم اللازم والبرامج التأهيلية للمواطنين وخاصة الشباب، لمساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، يتضمن برنامج حافز العديد من الخدمات والمزايا، مثل تقديم الدعم المالي الشهري للأفراد خلال فترة البحث عن العمل، وتوفير البرامج التأهيلية والتدريبية التي تعزز مهارات الباحثين عن العمل، وتسهيل عملية البحث والتواصل مع أصحاب العمل المحتملين.

يتم تقديم الدعم في إطار شروط وضوابط محددة، ويعتبر البرنامج مؤقتًا حتى يتمكن المشاركون من الحصول على فرصة عمل مناسبة، كما يهدف برنامج حافز إلى تحفيز المشاركين وتمكينهم من تحقيق الاستقلالية المالية وتحسين فرصهم في سوق العمل، ويعد برنامج حافز مبادرة مهمة تسهم في تعزيز التوظيف ودعم الشباب في الحصول على فرص عمل مناسبة وتحقيق الاستقلالية المالية.

شروط استحقاق حافز البحث عن عمل

شروط استحقاق حافز البحث عن عمل تشمل ما يلي: يجب أن يكون المتقدم مواطنًا سعوديًّا.

يجب أن يكون عمر المتقدم بين 20 و 35 عامًا.

يمكن للشباب المتزوجين وغير المتزوجين التقديم للحافز.

يجب أن يكون لدى المتقدم القدرة على العمل.

يجب ألا يكون المتقدم موظفًا في القطاعين العام والخاص.

يجب ألا يكون في مرحلة تعليمية.

يجب ألا يشترك المتقدم في أي برامج تدريبية.

يجب ألا يكون لدى المتقدم نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو مهني أو خدمي.

يجب ألا يتجاوز متوسط دخل المتقدم في العام السابق لتقديم الطلب 2000 ريال سعودي.

يجب ألا يكون المتقدم مستحقًا لأي من معاشات التضامن الاجتماعي.

يجب ألا يكون المتقدم مستحقًا لتعويضات عن تعطله عن العمل.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية بإقامة دائمة، ويتم تحقيق ذلك عن طريق عدم سفره خارج المملكة خلال العشرة أشهر السابقة لتقديم الطلب.

يجب ألا يكون المتقدم مقيمًا في أي من دور الرعاية الاجتماعية.

خطوات طلب دعم حافز البحث عن عمل