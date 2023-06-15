شروط استحقاق حافز البحث عن عمل وخطوات التسجيل 1444
يهدف برنامج حافز البحث عن عمل إلى دعم أبناء المملكة العربية السعودية الذين يعانون من البطالة ويبحثون عن فرص عمل مناسبة، يسعى البرنامج إلى تقديم الدعم المالي لهؤلاء الأشخاص خلال فترة البحث عن العمل، حيث يعيشون بدون مصدر دخل ثابت، تُقدم الحكومة السعودية هذا الدعم المؤقت لتمكين الأفراد من تلبية احتياجاتهم الأساسية وتسهيل عملية البحث عن فرص العمل المناسبة، يتضمن الدعم حافزًا ماليًا يساعد المستفيدين على تغطية نفقاتهم الأساسية مثل المعيشة والإيجار والتغذية، يتطلب الاستفادة من حافز البحث عن عمل تسجيلًا في برنامج حافز وتقديم الوثائق والمستندات اللازمة، يتم تقديم الدعم بناءً على معايير محددة وفقًا للضوابط المعتمدة، ويتم تحديد مدة الدعم وفقًا لظروف واحتياجات كل فرد.
برنامج حافز
هو برنامج تأهيلي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في المملكة العربية السعودية، ويستهدف الأفراد الباحثين عن فرص عمل، يهدف البرنامج إلى توفير الدعم اللازم والبرامج التأهيلية للمواطنين وخاصة الشباب، لمساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، يتضمن برنامج حافز العديد من الخدمات والمزايا، مثل تقديم الدعم المالي الشهري للأفراد خلال فترة البحث عن العمل، وتوفير البرامج التأهيلية والتدريبية التي تعزز مهارات الباحثين عن العمل، وتسهيل عملية البحث والتواصل مع أصحاب العمل المحتملين.
يتم تقديم الدعم في إطار شروط وضوابط محددة، ويعتبر البرنامج مؤقتًا حتى يتمكن المشاركون من الحصول على فرصة عمل مناسبة، كما يهدف برنامج حافز إلى تحفيز المشاركين وتمكينهم من تحقيق الاستقلالية المالية وتحسين فرصهم في سوق العمل، ويعد برنامج حافز مبادرة مهمة تسهم في تعزيز التوظيف ودعم الشباب في الحصول على فرص عمل مناسبة وتحقيق الاستقلالية المالية.
شروط استحقاق حافز البحث عن عمل
خطوات طلب دعم حافز البحث عن عمل
لطلب دعم حافز البحث عن عمل، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة طاقات للعمل.
- اختيار “مستخدم جديد”.
- اختيار نوع الهوية المستخدمة (هوية وطنية أو إقامة).
- كتابة اسم المستخدم الخاص بك.
- كتابة رقم الهوية الوطنية.
- تحديد تاريخ الميلاد.
- كتابة البريد الإلكتروني.
- كتابة رقم الجوال الخاص بك.
- إدخال كلمة المرور وتأكيدها.
- إنشاء رقم سري لنظام الرد الآلي.
- إدخال الأرقام المعروضة على الشاشة للتحقق من الأمان.
- الموافقة على الشروط والأحكام المطلوبة.
- النقر على “التالي” للانتقال إلى الخطوة التالية.
- بعد ذلك، ستتلقى رسالة نصية على رقم الجوال الذي قمت بتسجيله، تحتوي الرسالة على رموز تأكيدية،
- يجب عليك إدخال هذه الرموز لإكمال عملية التسجيل. بعد ذلك، يمكنك القيام بالخطوات التالية:
- إدخال الرمز المرسل إلى الجوال.
- النقر على “تأكيد”.
- تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والأرقام المعروضة على الشاشة.
- تعديل سيرتك الذاتية على الموقع، بما في ذلك البيانات التعليمية والرغبات الوظيفية والخبرات السابقة إن وجدت، والمهارات العملية التي تمتلكها.
- النقر على “برامجنا”.
- اختيار “حافز البحث عن عمل”.
- إدخال المعلومات المطلوبة.
- النقر على “تقديم الطلب”.
- بعد تقديم الطلب، سيتم مراجعة البيانات ومعالجتها من قبل الجهة المختصة.
- ستتلقى إشعاراً بنتيجة طلبك عبر البريد الإلكتروني المسجل في حسابك.
- في حال تمت الموافقة على طلبك، ستحصل على الدعم المالي المخصص لبرنامج حافز البحث عن عمل.