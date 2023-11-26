شروط إنشاء عقد عمل مؤقت عبر منصة أجير الإلكترونية

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية منصة إلكترونية تسمي بمنصة أجير يتم عن طريقها تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية والتي من ضمنها البحث عن عمالة داخل المملكة بما يتناسب مع متطلبات العمل، حيث توفر هذه المنصة على الأشخاص الكثير من الجهد والوقت الذي يبذله الأشخاص في عملية الحصول على العمالة المناسبة، ولكن من أجل أن تقوم بالتسجيل وإنشاء عقد عمل في منصة أجير يجب أن تتوافر بك بعض الشروط والتي قد تم وضعها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي.

مصدر الصورة: لحظات نيوز

شروط إنشاء عقد عمل

هناك العديد من الشروط اللازمة من أجل الحصول على عقد عمل مؤقت من خلال منصة أجير الإلكترونية تابع للتعرف على تلك الشروط:

لابد أن يقوم الشخص بتسجيل عقد العمل في منصة أجير ثم يقوم بتوثيق عقد العمل في الغرفة التجارية السعودية بعد ذلك.

كما يجب أن تحقق المنشأة النطاق الأخضر في منظومة العمل.

لابد أن لا يكون على المنشأة أي قضايا تخص العمال أو أحكام قضائية بالإيقاف.

يجب أن يكون هذا العامل الذي حصل على إعارة من المنشأة أن يكون من ضمن العمال الأساسيين داخل المنشأة.

يجب أن تكون بطاقة الإقامة التي تخص العامل فعالة، وكذلك عقد العمل الخاص بالعامل.

كما يتم رفض طلب المنشأة التي تكون نسبة العمالة فيها مرتفع عن 20 %من إجمالي عمال المنشأة.

كيفية عمل عقد عمل

للحصول على عقد عمل مؤقت من خلال منصة أجير هناك العديد من الخطوات الواجب اتباعها ومنها: