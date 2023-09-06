شروط إصدار تأشيرة خروج وعودة في السعودية ورسوم استخراجها

يبحث الكثيرون من المقيمين في المملكة العربية السعودية عن شروط استخراج تأشيرة خروج وعودة وذلك بعدما حددت وزارة الداخلية السعودية مجموعة من الشروط التي لا بد من توافرها في المتقدم حتى يحصل على هذه التأشيرة ونذكر حتي الشروط بالتفصيل في هذا المقال.

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شروط إصدار التأشيرة

لكي تستطيع إصدار تأشيرة خروج وعودة في المملكة العربية السعودية لا بد من توافر هذه الشروط:

أن يكون صاحب العمل أو العامل غير مسجلين ضمن قائمة المتوفيين أو الهاربين وكذلك غير مسجلين مخالفة استقدام.

تسديد كافة الرسوم الخاصة باستخراج التأشيرة والتي تحددها الوزارة وتختلف من وقت لآخر.

ألا يكون هناك مخالفة تسببت في إلغاء هذه التأشيرة في وقت سابق.

لا بد أن يكون جواز السفر الخاص بالمتقدم ساري لمدة 90 يوم.

تسديد كافة الغرامات المرورية التي تم تشكيلها على المواطن الذي يرغب في استخراج هذه التأشيرة.

وجود البصمة الخاصة بالمتقدم على التأشيرة.

يشترط أن يكون المتقدم مقيم بالفعل داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

ينبغي ألا يكون المتقدم له تأشيرة أخرى سريع بنفس الاسم.

رسوم استخراج التأشيرة

لكي تتمكن من استخراج التأشيرة لا بد من تسديد الرسوم والتي تبلغ 100 ريال سعودي للتأشيرة المفردة، بينما التأشيرة المتعددة يبلغ سعرها 200 ريال سعودي، أما نظام التسديد فهو نظام المدفوعات.