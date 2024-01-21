شرح وتحميل لعبة ماين كرافت للجوال 2024.. للأندرويد والآيفون

من منا لا يعرف لعبة ماين كرافت التي أصبحت موجودة في كل هاتف، حيث تعتبر لعبة ماين كرافت من أفضل وأهم ألعاب الفيديو التي تتيح للاعبين تجربة لعب مسلية جداً وساء كان اللاعب بمفرده على اللعبة أو كان يلعب مع مجموعة من اللاعبين بشكل اونلاين، فهي تعتبر لعبة المغامرة المفضلة لدى الكثير من اللاعبين من حول العالم ويمكن أن نقول اللعبة المفضلة لأكثر من 100 مليون مستخدم من جميع أنحاء العالم، وفي هذا المقال سنتحدث عن جميع التفاصيل المتعلقة بلعبة ماين كرافت على الهواتف المحمولة، بما في ذلك الأوضاع التي توفرها لك اللعبة والسن المناسب للعب اللعبة على الهواتف المحمولة وما إلى ذلك.

لعبة ماين كرافت Minecraft

هي لعبة فيديو افتراضية تضم الكثير من اللاعبين أونلاين من جميع أنحاء العالم، وتتيح للاعبين تجربة لعبة مسلية للغاية حيث يقوم اللاعب باستكشاف الأماكن الكثيرة داخل اللعبة وخوض المغامرات المثيرة والشيقة، ويقوم اللاعب بالحفر والتعدين داخل اللعبة وصنع الكثير من الأشكال داخل اللعبة نفسها، مثل صنع غرفة ما أو منزل بالكامل من أجل العيش فيه، حيث يمكن للاعبين إنشاء عالم جديد بالكامل لاستكشاف وتجربة العديد من الجوانب الممتعة داخل اللعبة، وفي الواقع يعتبر الهدف الرئيسي داخل اللعبة هو أن يقوم اللاعب بالأكل وتجنب مواجهة الوحوش التي تأتي في الليل.

العمر المناسب للعب ماين كرافت

يعتبر العمر المناسب للعب اللعبة 7 سنوات فما فوق، حيث أن الإكثار من استخدام الهواتف المحمولة بالنسبة للأطفال من هم أقل من 7 سنوات يعتبر ضاراً وهذه اللعبة ربما تأخذ الكثير من الوقت في البداية لكي يحترفها اللاعب، لذلك تعتبر اللعبة مناسبة لمن هم فوق الـ 7 سنوات.

فكرة اللعبة بسيطة للغاية فهي تتمثل في البناء ومحاولة البقاء على قيد الحياة ومن أجل تحقيق هذه الغاية سيخوض اللاعب تجربة لعبة مسلية للغاية، خاصة أن اللعبة تتيح للمستخدمين الكثير من الأوضاع التي يمكنهم اللعب داخلها، فعلى سبيل المثال هناك الوضع الرئيسي داخل اللعبة وفيه يجب على اللاعبين أن يعثروا على مواد البنا والطعام الخاصة بهم، وليس ذلك فقط بل سيواجه اللاعب الكثير من المخلوقات وهي الوحوش مثل الزواحف والزومبي ومخلوقات أخرى كثيرة، وبمجرد أن تتخطى هذا الوضع سيتم نقلك إلى وضع آخر يتم من خلاله منح اللاعبين الإمدادات ولحسن الحظ لا يتطلب هذا الوضع تناول الطعام من أجل البقاء على قيد الحياة.

أوضاع لعبة ماين كرافت

كما ذكرنا أنه يوجد العديد من الأوضاع التي يمكنك اللعب فيهم جميعاً، وهذا ما يجعل اللعبة أكثر من رائعة حيث توفر لك الكثير من المغامرات التي يمكنك الخوض فيها بمجرد أن تقوم بتحميل اللعبة وتسجيل حساب عليها بشكل مجاني بالطبع، كما أن اللعبة متوفرة على متجر جوجل بلاي لمستخدمي هواتف الاندرويد وعلى متجر آب ستور لمستخدمي هواتف الآيفون لذلك لا داعي للقلق من عدم توافرها واختلاف أنظمة التشغيل.

وضع البقاء على قيد الحياة

في هذا الوضع يواجه اللاعبين العديد من التحديات المثيرة حتى يتمكن اللاعبين من الحصول على الموارد الموجودة داخل الوضع حتى يتمكن اللاعبين من بناء مأوى والسعي وراء إيجاد الطعام حتى يتمكن اللاعب من البقاء على قيد الحياة، حيث أنه يجب على اللاعب استخدام كافة الأدوات التي يحصل عليها عبر البحث عنها حتى يتمكن بعدها اللاعب من بناء مأوى له وهو المكان الذي سيعيش فيه، بمجرد أن يحل الليل ستظهر العديد من الوحوش وهذه المخلوقات تسعى لسرقة الموارد الخاصة باللاعب كما أنها تسعى لقتله لذلك يجب عليك أن تكون يقظاً لمقاتلة جميع الوحوش التي تظهر في الليل.

الوضع الإبداعي

اسم الوضع يبدو واضحاً جداً حيث يتطلب منك في هذا الوضع الإبداع من خلال البناء، حيث يقوم اللاعب في هذا الوضع بأعمال البناء وهناك الكثير من الأدوات والموارد التي ستحصل عليها داخل الوضع، ولا داعي للقلق من الوحوش الذين يسعون لسرقة مواردك وتعطيل أعمالك الإبداعية، وفي هذا الوضع يقوم اللاعب ببناء أي شيء يريده مثل الحصون والقلاع وهذا الوضع يعتبر وضع إبداعي بالتالي يمكنك استخدام خيالك من أجل البناء.

نصائح لاحتراف لعبة ماين كرافت بسرعة

عندما تقوم بالحفر يجب عليك أن تحفر باتجاه الأمام أو الأسفل وكذلك بصورة تدريجية، ولا تقم بالحفر للأعلى حتى لا تسقط عليك الحجارة والرمل وتسبب أضرار لك.

لا تحفر أيا للأسفل مباشرة فقط تجد كهفاً مظلماً تسكنه الوحوش وقد تقع بين أيديهم إذا قمت بالحفر للأسفل مباشرة.

يجب عليك الحصول على الإنارة حتى تتمكن من إضاءة الأماكن المظلمة عندما يحل الليل لرؤية الوحوش وتتجنبها.

بعض مرور الوقت ستجد أن الشعلة بدأت إضاءتها تنخفض لذلك يجب عليك وضع مكعبات الحجارة بجانبها حتى تدوم لوقت أطول.

بالنسبة للوحوش الأكثر شيوعاً وتواجداً داخل اللعبة فهي الزواحف والعناكب ولسوء الحظ يمكن لأي منها قتلك بسرعة وسهولة لذلك احرص على تجنبها دائماً خاصة في الليل.

بالنسبة للألماس فإنه يستخدم في صناعة الكثير من المواد المتنوعة بما في ذلك الأسلحة المهمة التي تساعدك على قتل الوحوش، كما أن الألماس مهم جداً لكي تتمكن من الاستمرار في اللعبة بدون التعرض للقتل من قبل الوحوش.

مميزات لعبة ماين كرافت

تمنحك اللعبة وقتاً ممتعاً للغاية يمكنك قضاء الملل من خلال هذه اللعبة المثيرة.

تحتوي اللعبة على الكثير من الأوضاع التي يمكنك اللعب عليها، ويمكنك الانتقال بين الأوضاع بعد أن تنجح في المرور.

تأتي اللعبة برسومات ذات جودة عالية حيث يتم استخدام البكسلات في تصميم اللعبة الداخلي.

لعبة ماين كرافت مجانية تماماً ولا تحتاج من المستخدمين دفع رسوم أو مصاريف.

ماين كرافت متوفرة لمستخدمي هواتف الأندرويد على متجر جوجل بلاي ومستخدمي هواتف الآيفون على متجر آب ستور.

حجم اللعبة مناسب ويمكن تحميلها على الهواتف ذات الإمكانيات المتوسطة.

تمنحك اللعبة تجربة لعب سلسة ورائعة وتمنحك حرية التحكم الكامل داخل كوكب ماين كرافت.

حصلت اللعبة على تقييم عالي من قبل اللاعب من جميع أنحاء العالم حيث حصلت على تقييم 4.5 من 5، وهناك أكثر من 100 مليون شخص قاموا بتحميل اللعبة.

تعمل اللعبة على أجهزة الكمبيوتر أيضا ويمكن تحميلها من متجر مايكروسوفت للأجهزة التي تعمل بنظام الويندوز.