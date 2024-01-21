شرح وتحميل لعبة فورت نايت على الجوال.. استمتع بأفضل مغامرة على Fortnite

أخيراً وبعد طول انتظار أصبح من الممكن الآن تحميل لعبة فورت نايت على الهواتف المحمول “هواتف الاندرويد”، حيث تعتبر لعبة Fortnite من أفضل ألعاب القتال التي يمكن أن تجدها وتمنح اللاعب تجربة أكشن وقتال مع الأعداء الآخرين داخل اللعبة حتى يتمكن اللاعب من الفوز والفوز هنا يعني البقاء على قيد الحياة حتى تكون آخر شخص في اللعبة، حيث أن لعبة فورت نايت من ألعاب الحركة والقتال والأكشن التي يمكنك الحصول على وقتاً ممتعاً من خلال اللعب عليها سواء كنت تلعب بمفردك مع أشخاص آخرين من حول العالم، أو كنت تلعب مع مجموعة من أصدقائك، وهي لعبة معركة ملكية بمنظور شخصي، ويجب عليك أن تصمد في اللعبة التي ستواجه فيها عشرات اللاعبين في جزيرة مليئة بالأسلحة والكثير من المخاطر والمفاجآت، بالتالي يجب على جميع اللاعبين المنافسة فيما بعضهم البعض ويجب عليك النجاح في محاولة البقاء على قيد الحياة داخل اللعبة حتى تكون الطرف الفائز.

تعتبر لعبة فورت نايت Fortnite لعبة مليئة بالحركة والأكشن والإثارة إذا كنت تحب المغامرات والتحديات، والرائع في الامر أن اللعبة تأتي برسومات رائعة وفائقة الجودة ومذهلة، حيث تحتوي على كمية كبير من المحتوى الذي يتم تحديثه بشكل مستمر وتحديداً في كل موسم وكل فصل، حيث يتم تحديث الإمدادات والموارد ويتم إضافة العديد من الأوضاع والمستويات المختلفة في اللعبة مع حلول كل موسم جديد.

تتضمن فورت نايت وضعين رئيسيين داخل اللعبة وهما وضع الـ رويال باتل أو Battle Royale، وهناك الوضع الثاني وهو إنقاذ العالم أو Save the World، وخلال هذه الأوضاع ستجد أيضا الكثير من اللاعبين الذين يتنافسون معك من أجل البقاء على قيد الحياة، كما يمكنك أيضا إضافة أصدقائك لكي يتمكنوا من اللعب معك في اللعبة.

في وضع الرويال باتل يتوجب عليك القفز في بداية اللعبة من حافلة المعركة إلى الجزيرة والتي تنقل أيضا الكثير من اللاعبين الآخرين، ومن هنا تبدأ رحلة جمع الموارد والأسلحة التي تلزمك من أجل البقاء على قيد الحياة ولكي تجمع الأسلحة التي ستقاتل بها ما يصل إلى 100 لاعب آخرين داخل المغامرة الملحمية في وضع الرويال باتل، ومن الأشياء الضرورية التي يجب عليك جمعها في بداية رحلتك هي الأسلحة والدرع والموارد اللازمة أو الموارد الصحية التي تساعدك على الشفاء عندما تُصاب من قبل خصومك، ولكي تتمكن من تحقيق النصر أيضا في اللعبة يجب عليك فقط التحرك بسرعة وتجنب طلقات العدو، بالإضافة إلى الهروب من العاصفة التي تدمر كل ما تلمسه أو يأتي في طريقها، لذلك توخى الحذر وتجنبها أيضا، فقط اهرب إلى بر الأمان وابحث عن المواقع الخاصة التي ستجد فيها الدروع والأسلحة وما إلى ذلك، وقم بالوصول إلى الإمدادات التي يتم إرسالها واحرص أيضا على الوصول قبل خصومك حتى لا تصاب منهم.

بينما وضع إنقاذ العالم هو أو Save the World هو وضع تعاوني بمعنى أنك في هذا الوضع يتوجب عليك المعاونة مع اللاعبين الآخرين من أجل إنقاذ العالم من خطر الزومبي وجيوش الزومبي في نفس الجزيرة التي سيتم وضعك بها مع اللاعبين الآخرين، من أجل البقاء على يد الحياة في هذا الوضع يجب عليك بناء دفاعات كثيرة حول قاعدتك بالإضافة إلى جمع الموارد من الأسلحة والدروع والموارد الصحية التي ستحتاجها دون أدنى شك، والأهم من ذلك يجب أن تساعد زملائك في الفريق والقيام بجولات محمومة تختبر فيها مهاراتك في التصويب والبقاء على قيد الحياة، وفي هذا الوضع أيضا يمكنك اكتشاف شخصيات جديدة ورفع مستوى أسلحتك بالإضافة إلى فتح قدرات خاصة.

فكرة لعبة فورت نايت بسيطة للغاية تتمثل في الحركة المستمرة والقتال سواء ضد خصومك في اللعبة أو القتال مع فريقك ضد الزومبي والهروب من العاصفة وما إلى ذلك، حيث تعتبر فورت نايت من أفضل ألعاب الحركة والإثارة والأكشن التي يمكنك تحميلها على هاتفك او جهاز الكمبيوتر لديك، ولكن لم تكن اللعبة في بدايته متوفرة للهواتف المحمولة بل أجهزة الويندوز فقط، ولكن الآن أصبحت اللعبة متوفرة الآن يمكن تحميلها على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام الأندرويد، كما يجب عليك العلم أنه لا يمكن تحميلها من متجر جوجل بلاي لأنها غير موجودة على المتجر بل يمكن تحميلها فقط على أجهزة الأندرويد من خلال طريقة أخرى.

طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الأندرويد

لعبة فورت نايت متاحة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الإكس بوكس وأجهزة البلاي ستيشن، ولكي تتمكن من تحميل اللعبة على هاتفك الذي يعمل بنظام الأندرويد ما عليك إلا سوى تحميل اللعبة من متجر APK وهو متجر إلكتروني أيضا يضم المئات من الألعاب التي لا يمكن أن تجدها على متجر جوجل بلاي بل تجدها على هذا المتجر فقط، وما عليك إلا التوجه إلى متصفح الإنترنت لديك والبحث عن APK في شريط البحث “جوجل”، بعدها قم بالدخول إلى موقع APK وقم بالبحث عن لعبة فورت نايت وقم بتحميلها فقط على هاتفك المحمول، حيث يتم تنزيلها في صيغة ملف، بعدها توجه إلى الملفات التي تم تحميلها في نفس متصفح الإنترنت، وقم بفتح الملف الذي تم تنزيله، وانقر على خيار “التثبيت” بعدها سيتم تثبيت اللعبة على هاتفك بكل سهولة وبساطة، ويمكنك الاستمتاع بتجربة لعب رائعة ومثيرة.