شرح وتحميل لعبة سيارات ماب الطيحة.. مغامرات لا تنتهي

ألعاب سباقات السيارات كثيرة ويمكنك اختيار أي لعبة يمكنك التسابق عليها سواء من خلال اللعب بمفردك أو مع مجموع من اللاعبين الآخرين بحيث يمكنك اللعب أونلاين، ولكن خلال الفترة الأخيرة اشتهرت إحدى الألعاب وحققت نجاح كبير وتعتبر أيضا من ألعاب سباقات السيارات ولكن بتجربة مختلفة تماماً عن باقي الألعاب الأخرى وهي لعبة ماب الطيحة أو بما يعرفها الكثير من الأشخاص بـ Parkour Gta 5.

تعتبر لعبة ماب الطيحة واحدة من أكثر ألعاب سباقات السيارات التي حققت شهرة ونجاح ملحوظة خلال الأخيرة، فهي لعبة رائعة تقدم للاعبين تجربة لعب ممتعة للغاية من خلال السيارة التي ستقوم باختيارها لكي تستمر في اللعب حتى خط النهاية، والكثير من المستخدمين يعتقدون أن لعبة ماب الطيحة هي لعبة مستغلة أي منفردة ويمكن إيجادها في متجر جوجل بلاي أو آب ستور ولكن هذه اللعبة هي عبارة عن مود داخل لعبة GTA 5 أي لعبة جراند ثيفت، بينما يمكن تحميل النسخة المشابهة لها لهوافت الاندرويد من خلال التوجه إلى متجر جوجل بلاي وستجد اللعبة تحت اسم “Mega Ramp Car Stunts Car Races“، وفيما يخص الاختلافات التي تقدمها لك لعبة ماب الطيحة نجد أن السباق من أجل الوصول لخط النهاية مختلف تماماً، حيث ان هناك الكثير من الانحدارات والكثير من التحديات التي ستخوضها قبل الوصول إلى خط النهاية، لذلك إذا كنت تبحث عن لعبة سباق وتقدم لك تجربة مغامرة رائعة يمكنك اللعب على هذه اللعبة ماب الطيحة.

ربما لاحظت أن هناك الكثير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي يقومون بلعب هذه اللعبة ويقومون ببثت تجربتهم على الهواء أو لايف مع المتابعين لديهم، ومن الصور ربما تكون اللعبة مألوفة بالنسبة لك، حيث أن ماب الطيحة أصبحت أشهر لعبة سباق موجودة خلال الوقت الراهن، فهي تحفة من الألعاب المحمولة والتي تستوحي إلهامها من واحدة من أشهر الألعاب في تاريخ الصناعة وهي gta 5، حيث أن لعبة ماب الطيحة تعتبر نسج بين فن الباركور وسباقات السيارات في العالم الواقعي، بالتالي ستحصل على تجربة سباق رائعة واستثنائية من خلال خوض المغامرات والتحديات للوصول إلى خط النهاية.

كما ذكرنا أن اللعبة تضم فن الباركور الأكثر إثارة، وذلك من خلال خوض التحديات الأكثر إثارة كما أن اللعبة تضم الكثير من مستويات فن الباركور بحيث توفر للاعب تحديات كثيرة ومثيرة عبر القفزات والحركات البارعة التي يقوم بها اللاعب من أجل النجاح في الوصول إلى خط النهاية، وهذا الأداء يضيف للعبة أجواء من التشويق والإثارة يمكنك تجربتها على هاتفك المحمول أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الرسومات والجودة العالية والتي تعتبر واقعية داخل لعبة ماب الطيحة تجعل اللاعبين يشعرون وكأنهم في عالم GTA 5 الحقيقي، حيث أن الرسومات عالية الجودة تُظهر الكثير من التفاصيل مثل المباني التي ستجدها أسفل مضمار السباق وعلى جانبي الطريق، وكذلك السيارات الأخرى التي تتنافس معك ستجد أن أدق التفاصيل تظهر بها، حيث أن اللعب توفر لك مستوى عالي من الواقعية، وهذا المستوى الواقعي فقط في اللعبة من ضمن الكثير من المستويات الأخرى مثل خوض مغامرة العالم المفتوح.

مستوى العالم المفتوح يمنح المستخدمين اللعب بكل حرية من أجل استكشاف العالم المفتوح داخل اللعبة، وبالفعل هو عالم مفتوح ضخم يمكنك التجول فيه بالسيارة الخاصة بك، ويمكنك بالطبع اختيار التحديات والمهام التي تناسبك، بحيث يمكنك استكشاف المناطق المختلفة داخل هذا المستوى، كما يمكنك خوض تجربة سباق واقعية مع الأفراد الآخرين أونلاين.

إذا كنت تحب سباقات السيارات أيضا ستجد أن لعبة ماب الطيحة وفرت لك خوض تجربة سباقية رائعة للغاية مع الاستمرار في القفز وتخطي الانحدارات والتحديات الأخرى أيضا للوصول إلى خط النهاية، حيث ستجد أن هذا المستوى به تفاصيل واقعية جداً ويظهر لك أدق التفاصيل الموجودة في الانحدارات ومضمار السباق وكذلك في التفاصيل في السيارات، ويمكنك المنافسة مع اللاعبين الآخرين من أجل الوصول لخط النهاية قبل اللاعبين الآخرين.

طريقة الدخول إلى ماب الطيحة “للكمبيوتر”

فكرة لعبة ماب الطيحة بكل بساطة تتمثل في اختيار اللاعب سيارته والبدء في تخصيصها بمعنى التعديل فيها مثل زيادة السرعة وإصلاح الشكل الخارجي للسيارة والداخلي أيضا وما إلى ذلك، وبعدها البدء في اجتياز الصعوبات والتحديات التي ستجدها في المستوى الذي ستختاره، يجب عليك فقط اختيار السيارة المناسبة من حيث السرعة والأداء والتوازن وما إلى ذلك لكي تتمكن من الوصول إلى خط النهاية وتخطي جميع المنحدرات بالإضافة إلى الصعوبات الأخرى التي تتمثل في تفادي المراوح العملاقة قبل نهاية الطريق.

مميزات لعبة ماب الطيحة

مجانية ويمكن اللعب عليها بدون دفع رسوم أو مصاريف.

حجم اللعبة مناسب مع الهواتف المحمولة.

متوفرة لهواتف الاندرويد على متجر جوجل بلاي ولكن ليست كما هي في المود الخاص بها في لعبة GTA 5 وكذلك يمكن تحميلها على أجهزة الكمبيوتر أيضا من خلال الشرح في الفيديو بالأعلى.

تأتي اللعبة برسومات عالية الجودة وأكثر واقعية وتمنح اللاعبين تجربة لعبة رائعة.

تحتوي اللعبة على الكثير من المستويات التي يمكنك اللعب عليها جميعاً.

لعبة سباق أكثر واقعية ويمكنك الاحتراف عليها بكل سهولة.

مناسبة مع جميع الفئات العمرية من المستخدمين.

بسيطة وسلسة وبعيدة أيضا عن الأرض والمدن حتى لا تواجه أي تقطيع في تحميل الجرافيك الخاص بالمدن والمباني.

يمكنك تخصيص السيارة الخاصة بك أي التعديل عليها سواء تعديل الشكل الخارجي أو الداخلي.