شرح وتحميل لعبة جراند 5 للهواتف

ألعاب الهواتف المحمولة كثيرة ومتنوعة ولكن تظل ألعاب المغامرات والأكشن هي المفضلة لدى الكثير من المستخدمين من لديهم هواتفهم ذكية سواء هواتف كانت تعمل بنظام الأندرويد أو نظام الـ ios، ومن أبرز ألعاب الهواتف المحمولة التي أصبحت ذات شهرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة لعبة جراند 5 أو بما يعرفها الكثير من المستخدمين بـ gta 5.

أصبحت لعبة جراند 5 متوفرة الآن على الهواتف المحمولة بعد أن كانت متاحة فقط لأجهزة الكمبيوتر، كما أن هناك الكثير من المستخدمين يقومون بلعب اللعبة على أجهزة البلايستيشن، ولكن الآن أصبح بإمكان الجميع الاستمتاع بهذه اللعبة على الهواتف الذكية.

لعبة جراند فايف

تعتبر هذه النسخة المخصصة للهواتف المحمولة من أفضل إصدارات لعبة جاتا فايف حتى الآن، والسبب وراء ذلك أن الشركة المطورة للعبة وهي روكستار تخلت عن القصة التي كان جميع المستخدمين معتادين عليها، وهي اللعب بشخصية واحدة والبدء في خوض المغامرات الشيقة والدخول على الفور في عالم الإجرام من خلال اللعب داخل اللعبة التي تشتهر بسرقة السيارات وأعمال الشغب داخل اللعبة، ولكن في هذه النسخة المخصصة للهواتف المحمولة نجد أن القصة مختلفة تماماً حيث تدور أحداث اللعبة حول رجل أمريكي يعيش حياة سيئة محيطة بالفقر والمعاناة مما يدفعه ذلك إلى الدخول في عالم الإجرام والفساد وكسب المال بطرق غير قانونية، مع الحرص على تفادي محاولات اعتقاله المتكررة فور انتباه الشرطة لأعماله.

هذه النسخة المخصصة للهواتف الذكية نجد أن الإثارة فيها مختلفة وكذلك المتعة فهي لعبة واقعية للغاية وعبارة عن عالم واقعي افتراضي، حيث يمكنك الذهاب إلى المكان الذي ترغب فيه وشراء ما تحبه من المتاجر والحصول على الأسلحة والكثير من الأمور الجديدة والمميزة.

تتيح هذه النسخة المخصصة للهواتف الذكية بعض الشخصيات التي يمكن للمستخدم اختيار الشخصية المناسبة معه لكي يتمكن من اللعب بها داخل اللعبة، والرائع في الأمر أن كل شخصية لديها مميزات مختلفة عن الأخرى، حيث ترغب الشركة المطورة في منح المستخدمين نوعاً مختلفاً من المتعة من خلال خوض المغامرات في عالم مفتوح، والجميل في الأمر أنه يمكنك التحكم بالكامل في كل شخصية والحصول على كافة المميزات التي تتيحها لك الشخصية التي ستختارها.

تجربة اللعب داخل جراند فايف

توفر لك النسخة الحالية للهواتف الذكية تجربة لعب رائعة للغاية وأكثر واقعية حيث أن قصة اللعبة تبدأ داخل مدينة لوس سانتوس وأثناء اللعب ستجد التطور الرائع التي قامت به شركة روكستار المطورة، وهذا التطور يتمثل في كيفية تصوير المباني بشكل أكثر واقعية وكذلك المناطق والشوارع، وهذا ما يمنحك متعة وتجربة لعب رائعة بحيث تشعر كما لو أنك تلعب في عالم حي ليس خيالي بالتالي لن تشعر بالملل وتستمتع في اللعب داخل جراند فايف لوقت طويل.

ستجد في هذه النسخة الكثير من المهام التي يمكنك البدء فيها، مع العلم أيضا أن كل شخصية توفرها لك اللعبة لديها عدد من المهام أيضا، وهذه المهام عبارة عن مهام إجرامية وأعمالها خارج القانون مما يجعلها أكثر إثارة ومتعة، كما أن هناك بعض المهام الكبيرة التي تحتاج إلى الشخصيات الثلاث التي توفرها لك اللعبة، وعادة ما تكون هذه المهام كبيرة وصعبة للغاية لذلك عندما تصل لهذه المراحل يجب عليك الاستعداد لها، وفي بداية البدء في المهام لن تتمكن من النجاح لأن هناك بعض العمليات الإجرامية الصعبة أيضا في البداية ولكن مع الاستمرار في المحاولة ستجتاز هذه المهام بكل تأكيد.

فيما يخص المركبات داخل اللعبة ستجد أن الطرق داخل لعبة جراند فايف أكثر واقعية حيث تركز اللعبة على أدق التفاصيل في الطرق والمباني لذلك نجد أن الجرافيك في اللعبة عالي للغاية وأكثر دقة، حيث تضم اللعبة أحدث أنواع السيارات وأسرعها وحتى تتمكن من الحصول على إحدى السيارات يجب عليك شراء السيارة من خلال النقود التي ستحصل عليها من المهام التي ستقوم بها، حتى تصيح السيارة ملكك ولكن يمكنك بالطبع سرقة سيارة ما من الطريق كما يحدث في الماضي.

متطلبات لعبة جراند فايف

حسناً لعبة بهذه الواقعية والإثارة والأكشن والمتعة بالتأكيد ستحتاج إلى هاتف بإمكانيات عالية وقوية، حيث أن اللعبة غير متوفرة على متجر جوجل بلاي بل يجب عليك أن تقوم بتحميلها كملف من متجر APK، وقبل ذلك يجب أن يكون لدى هاتفك مواصفات عالية وقوية كما يجب أن تكون رامات الهاتف 4 جيجابايت فما فوق حتى تحصل على افضل أداء للعبة.

كيفية تحميل اللعبة على الهاتف

كما ذكرنا من قبل أن الشركة المطورة روكستار قامت بطرح نسخة جديدة ورائعة للهواتف الذكية، بحيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بأفضل تجربة لعب على الهواتف أيضا بدلاً من استخدام أجهزة الكمبيوتر، ويمكنك تحميلها بكل سهولة من متجر APK من خلال اتباع الخطوات التالية.

1- في بداية الأمر قم بالتوجه إلى متجر APK عبر متصفح الإنترنت على هاتفك المحمول.

2- بعد الدخول إلى المتجر يمكنك البحث في خانة البحث بالأعلى عن لعبة جراند 5.

3- قم بتحميل اللعبة على هاتفك المحمول وبعد انتهاء عملية التحميل توجه إلى ملف التنزيلات.

4- ستجد ملف اللعبة موجود قم بالضغط عليه وستظهر لك شاشة منبثقة تسألك إذا كنت ترغب في تثبيت اللعبة.

5- قم بالضغط على تثبيت وانتظر قليلاً حتى يتم تثبيت اللعبة وبعدها قم بفتح اللعبة وابدأ اللعب.